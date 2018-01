2018-01-21 13:27:00.0

Tatort-Kritik Tatort heute aus Köln: Lohnt sich "Bausünden"?

Der Tatort heute kommt aus Köln: "Bausünden" dreht sich um Mord, Korruption und ein Beziehungsdrama. Lohnt sich das Einschalten? Hier finden Sie Handlung und Kritik.

Seit 20 Jahren ermitteln die Tatort-Kommissare Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Freddy Schenk (Dietmar Bär) in Köln. An diesem Sonntag müssen sie den Mord an einer Hotelangestellten aufklären. Worum geht es in dem Fall genau und wie gut ist er? Hier die Antworten auf diese Fragen:

Tatort heute aus Köln: Das bietet die Handlung

Als eine Hotelangestellte von ihrem Balkon gestoßen wird und stirbt, nehmen Max Ballauf und Freddy Schenk die Ermittlungen auf - in denen sie auch auf Korruption in der Baubranche stoßen. Die Ermordete hatte nämlich mehrere besorgte Nachrichten von einer Susanne Baumann erhalten. Es stellt sich heraus, dass die Mitarbeiterin des Architekturbüros Könecke & Partner verschwunden ist.

Der Verdacht der beiden Tatort-Kommissare fällt in "Bausünden" auf den Ehemann der Verschwundenen. Lars Baumann müsste als Bauleiter schon längst in Katar sein, um dort ein Hotel für die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 zu bauen. Nun ist aber auch er angeblich auf der Suche nach seiner Ehefrau, taucht aber plötzlich unter. Und so entwickelt sich der Köln-Tatort nicht nur zu einem Krimi über Mord und Korrpution, sondern auch zu einem Beziehungsdrama. Denn Susanne Baumann werden auch bestimmte sexuelle Vorlieben nachgesagt.

Eine Vorschau auf die Handlung der neuen Tatort-Folge liefert auch dieser Trailer:

Kritik zum Tatort heute: Lohnt sich "Bausünden"?

Der Tatort "Bausünden" greift die umstrittene Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar auf - macht aus diesem Thema aber zu wenig. Das Drehbuch geht nur dürftig mit den Aspekten Politik, Wirtschaft und Sport um. Hier wäre deutlich mehr möglich gewesen.

Auch unabhängig davon ist die Handlung beim Köln-Tatort recht dünn. Da der Mordfall und das Beziehungsdrama außerdem wenig Raum für Humor lassen, bleibt die Unterhaltung bei diesem Fall ein bisschen auf der Strecke. Auch andere Kritiker sind wenig begeistert, wie Sie hier in den Pressestimmen lesen.

Tatort-Kommissare: Wer ermittelt wo? Der Tatort lockt Sonntag für Sonntag Millionen vor den Fernseher. Aber wer ermittelt eigentlich wo? Diese 22 Kommissare bzw. Teams sind derzeit im TV-Einsatz. Foto: Marion von der Mehden (NDR), dpa

(AZ)