2017-12-26 14:51:57.0

Handlung und Kritik Tatort heute aus Weimar: Lohnt sich "Der wüste Gobi"?

Das Tatort-Jahr schließt heute so gar nicht besinnlich: In Weimar türmt ein Frauenmörder aus der Psychiatrie. Dorn und Lessing haben einiges zu tun. Das erwartet Sie in "Der wüste Gobi".