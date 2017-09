2017-09-29 18:54:43.0

USA Tausende Mini-Elefanten landen an Fallschirmen in New York

Tausende Mini-Elefanten sind an Fallschirmen im New Yorker Stadtteil Dumbo gelandet - es handelt sich um eine gemeinnützige Aktion. Der Erlös ist für lokale Schulen bestimmt.

Die gemeinnützige "DUMBO Business Improvement District" Organisation ließ Tausende Spielzeug-Elefanten an Fallschirmen von einem Dach in Brooklyn fliegen. Foto: Kathy Willens, dpa