2018-01-15 10:15:04.0

Vulkanausbruch Tausende fliehen vor Ausbruch des Mayon auf den Philippinen

Gleich mehrere Vulkane halten derzeit die Menschen in Südostasien in Atem. 12.000 Anwohner fliehen aus dem Gefahrengebiet um den Mayon auf den Philippinen. Lava beginnt zu fließen.

Tausende Menschen sind vor einem drohenden massiven Ausbruch des philippinischen Vulkans Mayon geflohen. Die Behörden ordneten am Montag an, die mehr als 12.000 Anwohner im Umkreis von sieben Kilometern müssten die Umgebung des Vulkans verlassen. Vulkanologen warnten, ein schwerer Ausbruch des Mayon drohe binnen Tagen. Der Kraterrand war am Morgen glühend rot. Später floss aus ihm langsam Lava, während eine Aschesäule rund einen Kilometer in den Himmel stieg.

Vulkan Mayon auf den Philippinen steht vor Ausbruch

Schon vorher hatte der Vulkan mehrfach Rauch ausgespuckt, seit dem Wochenende war er zudem immer wieder von Erdstößen und Steinschlägen erschüttert worden. Der philippinische Experte Paul Alanis sagte, eigentlich sei der Mayon bereits ausgebrochen, doch sei dieser Ausbruch noch "sehr verhalten". Die Gefahr sei groß, dass er in eine "gefährliche, explosive Eruption" münde.

Schon jetzt sei es gefährlich, "in dem Gebiet zu bleiben und Asche einzuatmen", warnte der örtliche Zivilschutzchef Claudio Yucot. Die Behörden rieten den Menschen, sich aus feuchten Tüchern einen Mundschutz zu basteln und nach Möglichkeit nicht nach draußen zu gehen, um kein Schwefeldioxid einzuatmen. Weil es in den vergangenen Woche viel geregnet habe, könne ein Vulkanausbruch zudem gefährliche Schlamm- und Schuttlawinen - sogenannte Lahare - auslösen.

Die aktivsten Vulkane der Welt 1 von 11 vorherige Seite nächste Seite

Der Kilauea auf Hawaii ist der aktivste Vulkan der Erde. Er stößt mit Abstand das meiste Magma aus. Zu explosiven Ausbrüchen kommt es aber in der Regel nicht.

Der Popocatepetl in Mexiko stößt seit 1994 immer wieder Asche und bisweilen auch Lava aus. Zuvor hatte er eine rund 50-jährige Ruheperiode.

Der Ätna auf der Insel Sizilien gilt als einer der aktivsten Vulkan Europas.

Der Stromboli auf der gleichnamigen italienischen Insel ist der aktivste Europas.

Der Vesuv mit seinen derzeit 1281 Metern Höhe ist der einzige aktive Vulkan auf dem europäischen Festland, jedoch seit 1944 in einer Ruhephase. Er liegt am Golf von Neapel. Im Jahr 79 n. Chr. verschüttete ein Ausbruch des Vesuvs die Stadt Pompeji.

Der Mount St. Helens im Grenzgebiet zwischen USA und Kanada gilt als sehr aggressiv und unberechenbar. Spektakulär war sein großer Ausbruch 1980. Im Herbst 2004 brach er wieder aus - ebenso überraschend wie beim Mal davor.

Schwierig auszusprechen, dennoch in aller Munde: Der Vulkan Eyjafjallajökull auf Island spuckte im März 2010 kilometerhohe Aschewolken in die Luft und löste damit ein Chaos im weltweiten Flugverkehr aus.

Der Mount Sinabung auf Sumatra brach im Sommer 2010 eher überraschend aus. Die Eruption des Vulkans, der zuvor 400 Jahre schlief, war rund acht Kilometer weit zu spüren.

Der Mayon auf den Philippinen liegt rund 330 Kilometer östlich der Hauptstadt Manila. Er brach in den letzten Jahrhunderten immer wieder aus. Besonders folgenschwer war eine Eruption 1993. Dabei starben 79 Menschen.

Der Nyiragongo mit seinen knapp 3500 Metern Höhe gilt als einer der gefährlichsten Vulkane Afrikas. Er steht im Grenzgebiet zwischen Demokratischer Republik Kongo und Ruanda.

Der Kelud auf der indonesischen Insel Java brach zuletzt 2014 aus. Mehrere Menschen starben. Bei einem Ausbruch 1990 kamen 30 Menschen um, 1919 kamen mehr als 5000 Menschen um.

Pazifischer Feuerring: Viele aktive Vulkane in Südostasien

Die Philippinen liegen auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring mit besonders starker vulkanischer Aktivität. Der 2460 Meter hohe Mayon ist einer der aktivsten Vulkane des Archipels. Der bei Touristen beliebte Vulkan liegt rund 330 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Manila.

Im Jahr 1814 waren bei einem Ausbruch des Mayon mehr als 1200 Menschen gestorben, als Lava die nahegelegene Stadt Cagsawa unter sich begrub. Im Mai 2013 kamen bei einem Ausbruch des Mayon vier ausländische Touristen, darunter auch drei Deutsche, und ihr einheimischer Bergführer, ums Leben. 2014 floss zum letzten Mal Lava aus dem Berg, 63.000 Menschen mussten fliehen.

Der Pazifische Feuerring - ein Erdbebengebiet 1 von 6 vorherige Seite nächste Seite

Der Pazifische Feuerring (Ring of Fire) ist eine hufeisenförmige Zone entlang der Küsten des Pazifischen Ozeans.



Sie wird häufig von Erdbeben und Vulkanausbrüchen heimgesucht.



Denn hier treffen verschiedene Platten der Erdkruste aufeinander.



Es kommt zu tektonischen Verschiebungen und Verwerfungen.



Entlang dieses mehr als 40.000 Kilometer langen Gürtels liegt ein großer Teil der aktiven Vulkane.



Er reicht von der süd- und nordamerikanischen Westküste über die nord-pazifischen Inselgruppen der Aleuten und Kurilen nach Japan und weiter über die Philippinen, den Ostrand Indonesien, verschiedene Südsee-Inselstaaten bis Neuseeland und zur Antarktis.

(afp)