Nach Fehlgeburt "The Big Bang Theory"-Star Melissa Rauch schwanger

Melissa Rauch erlitt vor einigen Jahren eine Fehlgeburt. Nun ist sie erneut schwanger - und spricht über ihre große Angst.

Melissa Rauch ist schwanger - was eigentlich eine frohe Botschaft ist, wird für die "The Big Bang Theory"-Schauspielerin jedoch von einem traurigen Erlebnis überschattet. Denn vor Jahren war sie schon einmal schwanger, erlitt jedoch eine Fehlgeburt. In einem Statement für das US-amerikanischen Magazin Glamour offenbarte die 37-Jährige, dass sie auch im Zuge ihrer aktuellen Schwangerschaft große Angst hat.

Melissa Rauch spricht über Schwangerschaft und Fehlgeburt

Sie fühle sich bereits unsicher, indem sie ihre Schwangerschaft nur schon ankündige. Denn noch immer fürchtet sie sich vor einer weiteren Fehlgeburt. Nun möchte Melissa Rauch offen über ihre Trauer vor einigen Jahren sprechen, um auch anderen Frauen zu helfen. "Als ich nun darüber nachdachte, meine Schwangerschaft öffentlich zu machen, konnte ich nur an die vielen anderen Frauen denken, die ebenfalls um ein verlorenes Baby trauern", sagt die Schauspielerin in dem Statement.

Denn als sie selbst eine Fehlgeburt erlitt, empfand sie beinahe schon Neid für all die glücklichen Frauen, die eine gesunde Schwangerschaft verkündeten. Indem sie nun offen über ihre Erfahrungen spricht, will sie anderen Frauen zeigen: Ihr seid nicht allein. Je mehr Leute darüber sprechen, desto eher könne man das Stigma um trauernde Frauen abschaffen, so Rauch.

"The Big Bang Theory"-Star Melissa Rauch erlebte größten Schmerz

"Durch meine Fehlgeburt erlebte ich das größte Leid meines Lebens. Es löste eine grundlegende Depression in mir aus. Das Bild unseres Babys auf dem Ultraschallmonitor - ohne Bewegung, ohne Herzschlag - verfolgt mich bis heute", erzählt Melissa Rauch.

Gleichzeitig kritisiert sie auch den Begriff "Fehlgeburt" (engl.: miscarriage). Denn er impliziere, dass die Frau einen Fehler gemacht habe, dass sie das Baby auf falsche Weise ausgetragen habe. "Eine neue Bezeichnung würde den Schmerz dieser Erfahrung nicht lindern. Aber so war es für mich nur umso schwerer, mir nicht selbst die Schuld zu geben." Frauen, die ebenfalls eine Fehlgeburt erlitten, wolle sie sagen: Ihr habt nichts falsch gemacht. jd