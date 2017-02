2017-02-20 07:44:26.0

The Voice Kids 2017 "The Voice Kids": Alle Coaches wollen Anastasia aus Augsburg

Die acht Jahre alte Anastasia aus Augsburg ist die jüngste Sängerin bei "The Voice Kids" auf Sat.1. Bei ihrem ersten Auftritt am Sonntagabend traute die Jury ihren Ohren kaum.

Von wegen "It's Oh So Quiet": Bei "The Voice Kids" zeigte die achtjährige Anastasia aus Augsburg mit dem Björk-Song ihre ganze Stimmbreite. Sie ging am Sonntagabend auf Sat.1 als jüngste Kandidatin auf die Bühne - und überzeugte die Coaches innerhalb von Sekunden.

The Voice Kids: Anastasia aus Augsburg überzeugt

"Du bist acht Jahre alt? Das ist ja eine Energie, die aus dir rauskommt!", sagte Mark Foster, der neben Nena mit Tochter Larissa, Mark Forster und Sasha die Jury bildet. Nicht nur er wollte die Augsburgerin unbedingt in seinem Team haben.

Auch Jurorin Larissa, Tochter von Sängerin Nena, war begeistert von Anastasia: "Deine Bühnen-Präsenz ist der Wahnsinn. Und dein Kleid ist auch wunderschön." Gemeinsam schicken die drei eine Grußbotschaft an die Oma der Augsburgerin - die durfte das Kleid aussuchen.

Am Sonntagabend begann die erste Runde der Blind Auditions bei "The Voice Kids 2017". Dabei sitzen die Coaches auf Drehstühlen, mit dem Rücken zu den Kandidaten. Wenn ein Jurymitglied von einem Sänger überzeugt ist, drückt es auf einen Knopf, dreht sich um und sieht zum ersten Mal den Teilnehmer, der damit in die nächste Runde kommt.

Kandidatin Anastasia hatte die freie Auswahl, mit welchem Coach an der Seite sie bei der Casting-Sendung weitermacht. "Ich wünsche mir, dass ich ganz weit komme bei "The Voice Kids". Danke, dass ihr euch alle umgedreht habt. Aber ich habe mir gewünscht, dass sich Sasha umdreht", sagte die Achtjährige kurz nach ihrem Auftritt.

Hier sehen Sie Anastasias Auftritt bei "The Voice Kids" im Video

Die jüngste Kandidatin bei "The Voice Kids 2017"

Schon im Alter von fünf Jahren hat Anastasia mit der Musik angefangen, ihre Lieblingssänger sind Lara Fabian, Helene Fischer und Whitney Houston, wie sie im Interview mit Sat.1 verriet. Trotz ihres jungen Alters hat Anastasia Elena schon Erfahrung. Beim Festival "Mamaia Copiilor" in Rumänien konnte sie schon erste Bühnenerfahrung sammeln. AZ

