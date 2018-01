2018-01-04 19:01:00.0

Michael Schumacher Tochter schreibt rührenden Geburtstagsgruß an Michael Schumacher

Michael Schumacher ist am Mittwoch 49 Jahre alt geworden. Seine Tochter Gina Maria veröffentlichte zu diesem Anlass einen rührenden Geburtstagsgruß im Internet.

Ex-Rennfahrer Michael Schumacher feierte am Mittwoch seinen 49. Geburtstag. Zu seinem Ehrentag schickte ihm Tochter Gina Maria rührende Glückwünsche via Instagram.

Gina Maria Schumachers Geburtstagsgruß auf Instagram

"Happy Birthday to the best Dad ever", schrieb die 20-Jährige zu einem Schwarz-Weiß-Foto, das den jungen Michael Schumacher zeigt. "We love you." Dahinter hängte sie das Stichwort "keepfighting" - "kämpf weiter".

ANZEIGE

Michael Schumacher leidet vier Jahre nach seinem tragischen Ski-Unfall immer noch unter den Folgen. Im Dezember 2013 stürzte er auf einer Skipiste in Meribel in den französischen Alpen. Er prallte dabei mit dem durch einen Helm geschützten Kopf auf einen Fels und erlitt ein schweres Schädel-Hirn-Trauma. Der Helm, so die Ärzte später, rettete ihm in dieser Situation das Leben.

Seit dem Unfall trat der Formel-1-Rekordweltmeister nicht mehr in der Öffentlichkeit auf. Laut seiner Managerin Sabine Kehm hegte Michael Schumacher den geheimen Wunsch, aus der Öffentlichkeit zu verschwinden. Das sagte die Schumi-Vertraute dem französischen Sport-Magazin L'Equipe.

Michael Schumachers Tochter ist ebenfalls Sportlerin

Über den Gesundheitszustand von Michael Schumacher gibt es unterdessen keine neuen Erkenntnisse. Der ehemalige Formel-1-Fahrer wird in seinem Haus in der Schweiz gepflegt.

Das ist Michael Schumacher 1 von 12 vorherige Seite nächste Seite

Michael Schumacher wird 1969 in Hürth, einem Vorort von Köln, geboren.

Michael Schumacher wird 1969 in Hürth, einem Vorort von Köln, geboren.

1984 wird Schumacher Deutscher Juniorenmeister im Kartfahren.

1984 wird Schumacher Deutscher Juniorenmeister im Kartfahren.

1987 gewinnt er die Kart-Europameisterschaft und die Deutsche Kartmeisterschaft.

1987 gewinnt er die Kart-Europameisterschaft und die Deutsche Kartmeisterschaft.

Im Jahr 1990 gewinnt er die Formel 3-Meisterschaft.

Im Jahr 1990 gewinnt er die Formel 3-Meisterschaft.

Sein erstes Formel-1-Rennen fährt er 1991 - Spa-Francochamps (Belgien) in einem Jordan.

Sein erstes Formel-1-Rennen fährt er 1991 - Spa-Francochamps (Belgien) in einem Jordan.

1996 wechselt Schumacher von Benetton zu Ferrari.

1996 wechselt Schumacher von Benetton zu Ferrari.

Schumacher wird im Jahr 2000 zum ersten Mal Weltmeister mit Ferrari.

Schumacher wird im Jahr 2000 zum ersten Mal Weltmeister mit Ferrari.

In den Jahren 2000 bis 2004 gewinnt "Schumi" fünfmal in Folge die Formel-1-Weltmeisterschaft.

In den Jahren 2000 bis 2004 gewinnt "Schumi" fünfmal in Folge die Formel-1-Weltmeisterschaft.

Nach mehreren Jahren Pause kehrt er 2010 für drei Jahre in die Formel 1 zurück. Dort fährt er für Mercedes - mit mittelmäßigem Erfolg.

Nach mehreren Jahren Pause kehrt er 2010 für drei Jahre in die Formel 1 zurück. Dort fährt er für Mercedes - mit mittelmäßigem Erfolg.

Sein letztes Formel-1-Rennen fährt er 2012, den Großen Preis von Brasilien.

Sein letztes Formel-1-Rennen fährt er 2012, den Großen Preis von Brasilien.

Insgesamt holt Schumacher in seiner Rennfahrerkarriere sieben Weltmeistertitel, 91 Siege, und 68 Pole-Positions.

Insgesamt holt Schumacher in seiner Rennfahrerkarriere sieben Weltmeistertitel, 91 Siege, und 68 Pole-Positions.

Michael Schumacher ist verheiratet. Mit seiner Ehefrau Corinna hat er zwei Kinder.

Wie ihr Vater ist Gina Maria Schumacher eine erfolgreiche Sportlerin. Im August führte die 20-Jährige das deutsche Team bei der WM im Westernreiten zur Gold-Medaille. Sie ist die älteste Tochter von Michael Schumacher und seiner Frau Corinna. (AZ)

Mehr zu Michael Schumacher: