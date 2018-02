2018-02-26 13:15:00.0

Bluttat in Dortmund Tödlicher Streit unter Mädchen: Zeugen belasten 16-Jährige

Ein Parkdeck mit Uringeruch und bröckelndem Putz: In diesem trostlosen Umfeld ist eine 15-Jährige in Dortmund nach einem Teenagerstreit tödlich verletzt worden und kurz danach gestorben. Was bleibt, sind Fassungslosigkeit, Trauer und viele Fragen.

Trostloser Tatort. Blumen und Kerzen liegen in einem Parkdeck in Dortmund. Zuvor war hier eine 15-Jährige tödlich verletzt worden. Foto: Bernd Thissen (dpa)