2018-02-19 10:01:11.0

Porträt Tom Tykwer: Der Jury-Präsident der Berlinale mag es wild und sperrig

Tom Tykwer ist einer der wenigen international beschäftigten deutschen Filmregisseure. Für die Berlinale hat er gerade die Seiten gewechselt. Von Stefan Dosch

Bei Wettbewerben besagt ein ungeschriebenes Gesetz: Wie die Jury, so die Preise. Also blickt man bei den gerade laufenden 68. Berliner Filmfestspielen insbesondere auf Tom Tykwer, den Vorsitzenden des sechsköpfigen Preisgerichts. Welche Art von Filmen soll es sein, Herr Tykwer? "Wilde und sperrige Filme"wünscht er sich, so hat er sich jüngst geäußert, und das verwundert dann doch ein bisschen bei diesem Mann. Denn wild und sperrig sind die Produktionen, die er selber dreht, eigentlich nicht. Aber sie sind auch nicht das Gegenteil, keine Dutzendware für das Popcornkino.

Mit "Lola rennt" schafft Tom Tykwer in den 90ern den Durchbruch

Tykwers größter Kinoerfolg, wenn man den Quotienten zieht aus künstlerischem Ertrag und Publikumszustimmung, ist "Lola rennt", in dem Franka Potente durch Großstadtstraßen hetzt. Mit diesem Film, längst ein Klassiker der 90er Jahre, verhalf er nicht nur seiner Hauptdarstellerin – mit der er ein paar Jahre liiert war – zum Durchbruch, sondern auch sich selbst. Hollywood klopfte an, vorneweg ein gewisser Harvey Weinstein. Aber Tykwer besorgte erst noch eine weitere deutsche Produktion, bevor er sich mit "Heaven"und Superstar Cate Blanchett aufs internationale Parkett wagte. Seither ist er einer der wenigen deutschen Regisseure fürs ganz große Kinoformat. Bernd Eichinger vertraute ihm die Verfilmung des lange gehüteten Stoffs von Patrick Süskinds Mega-Seller "Das Parfum"an, und zusammen mit den Wachowski-Geschwistern ("Matrix") wagte er sich an einen weiteren Literatur-Welterfolg, David Mitchells "Cloud Atlas". Filme, mit denen Tykwer sich achtbar an den Kinokassen schlug, ohne freilich in Blockbuster-Dimensionen vorzustoßen.

ANZEIGE

Schaulaufen der Stars bei der 68. Berlinale Am Donnerstagabend feierten die Berlinale-Gäste die Weltpremiere von "Isle of Dogs - Ataris Reise". Foto: Maurizio Gambarini, dpa

Das Handwerk musste er sich durch Assistentenjobs selbst beibringen

Die Anfänge der Karriere des heute 52-Jährigen wären eigentlich selbst einen Film wert. In Wuppertal geboren – sein Vater Kurt lebt inzwischen bei Landsberg und leitet dort eine Arthouse-Filmreihe –, nahm Tom Tykwer schon als Elfjähriger eine Super-8-Kamera in die Hand und drehte mit entsprechend arrangierten Gummi-Monstern und Spielzeug-Autos Remakes von King-Kong-Filmen. Für den Jungen gab es nichts als Kino, Kino, Kino, entsprechend bescheiden fiel die Abiturnote aus. Keine der deutschen Filmhochschulen wollte ihn bei sich aufnehmen, sodass sich Tykwer durch Assistentenjobs an verschiedenen Filmsets das Handwerk selbst beibringen musste.

Die Berlinale: Zahlen und Fakten 1 von 9 vorherige Seite nächste Seite

Seit 1951 finden die "Internationalen Filmfestspiele Berlin" statt, die kurz einfach "Berlinale" genannt werden.

Seit 1951 finden die "Internationalen Filmfestspiele Berlin" statt, die kurz einfach "Berlinale" genannt werden.

Rund 400 Filme laufen an 22 Orten.

Rund 400 Filme laufen an 22 Orten.

Jedes Jahr werden etwa 300.000 Eintrittskarten verkauft.

Jedes Jahr werden etwa 300.000 Eintrittskarten verkauft.

Die 20.000 Fachbesucher kommen aus 130 Ländern.

Die 20.000 Fachbesucher kommen aus 130 Ländern.

Die Filme werden in 13 Sektionen wie "Panorama" oder "Kulinarisches Kino" gezeigt.

Die Filme werden in 13 Sektionen wie "Panorama" oder "Kulinarisches Kino" gezeigt.

Zu gewinnen gibt es zahlreiche Auszeichnungen: den Gläsernen Bären, den Alfred-Bauer-Preis und natürlich den Goldenen Bären.

Zu gewinnen gibt es zahlreiche Auszeichnungen: den Gläsernen Bären, den Alfred-Bauer-Preis und natürlich den Goldenen Bären.

Das Budget für die vergangenen Jahre lag jeweils bei 21 Millionen Euro. 6,5 Millionen kommen vom Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.

Das Budget für die vergangenen Jahre lag jeweils bei 21 Millionen Euro. 6,5 Millionen kommen vom Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.

Seit Mai 2001 leitet der gebürtige Pforzheimer Dieter Kosslick als Berlinale-Direktor die Festspiele.

Seit Mai 2001 leitet der gebürtige Pforzheimer Dieter Kosslick als Berlinale-Direktor die Festspiele.

Der rote Teppich vor dem Berlinale-Palast ist 25 Meter lang.

Film interessiert Tykwer in allen seinen Facetten. Er schreibt Drehbücher, komponiert selbst Filmmusik, gründete zusammen mit Regie-Kollegen die Produktionsgesellschaft X-Film und zusammen mit seiner Frau Marie eine Organisation, die Filmprojekte in Ostafrika unterstützt. Tykwer kennt das Geschäft von allen Seiten, gute Voraussetzungen also, um als Chef-Juror die Berlinale-Wettbewerbsbeiträge zu bewerten. "Wilde und sperrige Filme"– mal sehen, welchen Bären-Gewinner die Jury am kommenden Samstag präsentieren wird.