2017-10-31 21:12:24.0

USA Tote und Verletzte: Kleinlaster fährt in New York in Menschen

In New York ist ein Fahrzeug in Menschen gefahren. Es gibt Tote und Verletzte. New Yorks Bürgermeister spricht von Terror.

Laut Polizei gibt es Tote und Verletzte. Foto: Don Emmert, AFP

Bei einem Vorfall mit einem Fahrzeug in New York hat es nach Polizeiangaben Tote und Verletzte gegeben. Ein Fahrzeug sei auf einen Fußgänger- und Fahrradweg im Süden Manhattans gefahren und habe mehrere Menschen gerammt, teilte die Polizei am Dienstag auf Twitter mit. The vehicle struck multiple people on the path. There are several fatalities and numerous people injured. — NYPD NEWS (@NYPDnews) 31. Oktober 2017 ANZEIGE Wie New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio bei einer Pressekonferenz sagte, kamen acht Menschen ums Leben. Er davon, dass es sich bei dem Vorfall um einen Terrorakt handle. Laut Polizei war das Fahrzeug auf dem Fußgänger- und Fahrradweg weitergefahren, hatte ein anderes Fahrzeug gerammt und war dann zum Stehen gekommen. Der Fahrer sei aus dem Auto ausgestiegen, habe mit entsprechenden Bewegungen den Gebrauch einer Schusswaffe vorgetäuscht und sei dann von der Polizei angeschossen worden. Polizei: Fahrer wurde in Gewahrsam genommen Das Ganze habe sich im Südwesten Manhattans ereignet, teilte die New Yorker Polizei mit. Der Fahrer sei in Gewahrsam genommen worden, es werde nach niemand anderem mehr gefahndet. Der Vorfall ereignete sich direkt neben einer High School ganz im Westen Manhattans in der Nähe des World Trade Centers. Der Straßenblock wurde abgesperrt, Polizei und Feuerwehr waren vor Ort, Hubschrauber kreisten über der Gegend. Dutzende Schüler der High School und Schaulustige standen an den Absperrungen. Auf den Straßen stauten sich Tausende von Fahrzeugen. Das Weiße Haus teilte mit, US-Präsident Donald Trump sei über den Vorfall informiert worden und werde auf dem Laufenden gehalten. "Unsere Gedanken und Gebete sind mit allen Betroffenen." dpa/AZ Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.