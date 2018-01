2018-01-05 12:20:57.0

ProSieben Tränen und Drama: Die erste Folge von "Get the F*ck out of my house"

Ein Bad für 100 Personen, im Schnitt 1,16 Quadratmeter Platz pro Kandidat und zu wenig Essen: Bei der neuen ProSieben-Show "Get the F*ck out of my house" war Drama vorprogrammiert.

100 Personen, 116 Quadratmeter, eine Küche, ein Klo und dutzende Kameras: Bei der Reality-Show "Get the F*ck out of my house" auf ProSieben dreht sich alles darum, den Alltag der Kandidaten so unkomfortabel wie möglich zu gestalten. Man könnte meinen, dass es dazu schon reicht, 45 Frauen und 55 Männer auf engstem Raum zusammenzupferchen. Früher oder später wird es dann ohnehin zu Ärger kommen. Zumal das Haus in der Eifel, in dem die Kandidaten untergebracht sind, nur mit Tellern, Handtüchern und sonstigem Equipment für vier Personen ausgestattet ist.

Viel effektiver ist es aber scheinbar, dafür zu sorgen, dass auch noch möglichst wenig Essen im Haus ist. Die Meute hat Hunger und außerdem sind Schlafplätze Mangelware: Die einen legen sich unter die Tische, die anderen machen es sich über Nacht auf der Arbeitsplatte in der Küche gemütlich. Wer es geschafft hat, einen Schlafplatz auf der Couch zu ergattern, kann sich auf Grundsatzdiskussionen über respektvolles Verhalten gefasst machen.

Die Not macht eben erfinderisch😉 #GTFOOMH Posted by ProSieben on Donnerstag, 4. Januar 2018

"Get the F*ck out of my House", Folge 1: Die erste geht nach 90 Minuten

Da muss auch schon mal "Get the F*ck out of my house"-Boss Norbert eingreifen. Der wurde von den anderen Kandidaten in Folge 1 der Show zum Chef gewählt und darf eine Woche lang in einem abgetrennten Bereich mit eigenem Bade- und Schlafzimmer wohnen, die Regeln machen und am Ende der Woche mehrere Bewohner nach Hause schicken – wenn sie bis dahin noch nicht freiwillig gegangen sind.

Die erste wirft das Handtuch schon nach 90 Minuten, der zweite macht sich klammheimlich nachts davon, weil er sich "das alles einfacher vorgestellt" hat. Nach der ersten Nacht gehen noch einmal fünf Kandidaten. Der Rest hält durch. Aber nicht wegen der 100.000 Euro Siegprämie, die dem letzten Verbliebenen im Haus am Ende winken. Kandidatin Marie erklärt: "Ich will einfach an meine Grenzen gehen." Und auch für andere ist klar: Es geht, natürlich, nicht ums Geld.

Notarzteinsatz bei "Get the F*ck out of my House"

Aber weil bisher alles verhältnismäßig ruhig blieb, ist es Zeit für ein bisschen Drama und einen Notarzteinsatz bei "Get the F*ck out of my House". Kandidat Sebastian kollabiert, Sanitäter stürmen ins Haus, die restlichen Bewohner liegen sich schluchzend in den Armen. Die Moderatoren Thore Schölermann und Jana Julie Kilka erklären der aufgewühlten Menge: Sebastian hat einfach zu wenig getrunken. Und das sei nicht zum Nachahmen geeignet, denn viel Wasser ist sehr, sehr wichtig. Also wird kurzerhand alles, was Volumen fasst, zum Glas umfunktioniert und die Kandidaten trinken, was das Zeug hält – was zu noch längeren Schlagen vor der Toilette führt als ohnehin schon.

Drama verspricht auch das Thema Essen. Im Keller liegt ein Grundvorrat Äpfel und Kartoffeln – das wars. Trotzdem gibt es eine schmackhafte Mahlzeit, die von den meisten mangels Besteck mit den Händen gegessen wird. Alles gut, wären da nicht die Bewohner, die sich eine zweite Portion gönnen und für den Koch nichts mehr übrig lassen. Eine "Schande, Schande, Schande" sei das, brüllt eine Kandidatin in schönster Game-of-Thrones-Manier von ihrem Platz auf dem Tisch auf das Fußvolk herunter.

Was hat die #GTFOOMH-Küche heute wohl Leckeres zu bieten? Norbert verteilt erst mal alle Äpfel. Die für eine Woche reichen müssen. — ProSieben (@ProSieben) 4. Januar 2018

Gott sei Dank haben die Bewohner bei "Get the F*ck out of my House" aber die Möglichkeit, Geld für zusätzliche Lebensmittel zu erspielen. So richtig will das beim Torwandschießen oder Frisbeewerfen aber nicht gelingen. Alle schreien sich an, fünf Bewohner weinen, aber am Ende sind doch 1250 Euro auf dem Konto. Und es gibt endlich richtiges Essen für die verzückten Kandidaten, die schon "ganz vergessen haben, wie lecker ein halbes Brot" sein kann. Obendrauf kommt dann noch eine emotionale Videobotschaft von Sebastian aus dem Krankenhaus: Ihm geht es gut. Alle weinen. Mal wieder. Aber diesmal vor Freude.

Noch sind 75 Kandidaten im Haus

Die Freude hält für die Kandidaten von "Get the F*ck out of my House" aber nur kurz. Sieben Leute schickt Norbert am Ende der Woche nach Hause. Unter anderem Tom. Der geht aber nicht ohne einen Auftrag an die übrigen Bewohner: Der "verlogene und falsche" Norbert müsse weg. Ob das wirklich passiert, bleibt abzuwarten. Noch sind immerhin 75 Kandidaten im Rennen, die nächste Folge von "Get the F*ck out of my House" läuft bei ProSieben am Donnerstag, 11. Januar ab 20.15 Uhr. (sih)