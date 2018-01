2018-01-10 19:41:00.0

Playboy 2018 Transgender-Model Giuliana Farfalla nackt im Playboy: "Eine Ehre"

Giuliana Farfalla ist als erste Transsexuelle auf dem Playboy-Cover zu sehen. Sie wurde als Mann geboren - und freut sich nun über die Anerkennung.

Giuliana Farfalla blickt auf dem Playboy-Cover selbstbewusst in die Kamera. Es habe ihr keine Angst bereitet, sich bei dem Shooting in Los Angeles nackt zu zeigen. Dem Magazin sagte die 21-Jährige im Interview: "Ich habe mich immer wohlgefühlt." Sie fühle sich schließlich in ihrem Körper wohl.

Das sei aber nicht immer so gewesen. "Gerade die Schulzeit war für mich nicht leicht." Giuliana Farfalla wurde mit dem Namen Pascal als Junge geboren. Doch sie habe sich immer schon als Frau gefühlt. Damit sie auch wie eine Frau aussieht, ließ sie sich ihre Brüste und den Intimbereich operieren. Auf den Playboy-Fotos zeigt sie ihren weiblichen Körper, für den sie mittlerweile oft Komplimente erhalte.

Playboy-Chefredakteur: Giuliana Farfalla stehe für Selbstbestimmung

Giuliana Farfalla ist die erste Transsexuelle auf dem Cover des deutschen Playboy-Magazins. Chefredakteur Florian Boitin sagt über das Model: "Sie ist eine ganz besondere Frau und zugleich ein wunderschöner Beleg dafür, wie wichtig der Kampf für das Recht auf Selbstbestimmung ist."

Die 21-Jährige empfindet es als Anerkennung, nackt auf dem Playboy-Cover der Februar-Ausgabe 2018 zu sehen zu sein. "Es ist unglaublich, einfach unbeschreiblich und eine Ehre", sagte sie.

Giuliana Farfalla will als Frau und nicht als Transgender-Model erfolgreich sein. Das gelinge ihr aber nur zum Teil, wie sie im Playboy-Interview sagte. "Der biologische Aspekt ist immer ein Thema." Sie habe sich damit abgefunden, dass das für viele Menschen interessant sei. "Und letztlich macht mich das als Person ja auch aus."

Die körperliche Umwandlung von einem Mann in eine Frau habe so viel Zeit in Anspruch genommen, dass ihr für Männer wenig Zeit geblieben sei. "Ich hatte zwar einen festen Freund, habe mich ansonsten aber von Männern ferngehalten und mich stattdessen mehr auf mich selbst konzentriert. Was ihr Traummann bieten müsse? Auf jeden Fall Charme und Humor.

Giuliana Farfalla nackt im Playboy - und bald zieht sie ins "Dschungelcamp"

Bekannt wurde Giuliana Farfalla als Kandidatin von "Germany’s Next Topmodel". Seitdem werde sie auf der Straße häufig erkannt und angesprochen. Das sei eine schöne Erfahrung.

Bald wird das Model wohl noch berühmter: Am 19. Januar zieht sie nämlich ins "Dschungelcamp" und ist damit auf RTL in der Sendung "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" zu sehen. Sie habe keine Angst vor ekligen Prüfungen. Nur Höhe könnte zu einem Problem werden. Aber sie sage sich immer: "Giuliana, du hast dich schon so weit durchgekämpft, du schaffst es auch noch weiter." (AZ)

