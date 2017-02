2017-02-01 11:45:48.0

Fasching 2017 Trump-Kostüm: Alle wollen diese Haare

Auch in der närrischen Zeit führt am amerikanischen Präsidenten kein Weg vorbei. Perücken in typischer Trump-Optik sind teilweise schon ausverkauft. Von Philipp Kinne

Die Frisur des amerikanischen Präsidenten ist als Perücke im Fasching sehr beliebt – und nicht nur sie. Allerdings gibt es die begehrten Trump-Kostüme nicht überall zu kaufen. Foto: Carolyn Kaster, dpa