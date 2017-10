2017-10-03 07:14:00.0

Los Angeles US-Musiker Tom Petty ist gestorben

Trauer um Tom Petty: Der amerikanische Sänger (66) wurde Medienberichten zufolge ins Krankenhaus gebracht und ist nun gestorben.

Der US-Musiker Tom Petty ist tot. Petty sei am Montag (Ortszeit) im Alter von 66 Jahren in einem Krankenhaus in Los Angeles gestorben. Petty habe am Montag in seinem Haus in Malibu einen Herzinfarkt erlitten und sei in einem Krankenhaus in Los Angeles gestorben, gab die Familie in der Nacht zu Dienstag in einer Erklärung bekannt.

Der Sänger sei "friedlich im Kreis seiner Familie, Bandkollegen und Freunde gestorben", hieß es in der Erklärung der Familie weiter. Die Bemühungen im Krankenhaus zur Wiederbelebung nach dem Herzinfarkt seien erfolglos geblieben. Petty sei "viel zu früh gestorben", erklärte die Familie

Meldung über Pettys Tod wurde zunächst dementiert

Einige Medien berichteten bereits am Montagabend über Pettys Tod und sorgten für zahlreiche Nachrufe in der Musikwelt - bis Pettys Tochter die Meldungen für falsch erklärte. Annakim Violette Petty dementierte am Montagabend (Ortszeit), dass ihr Vater gestorben sei. In einer verärgerten Nachricht auf Instagram rügte sie die Medien: "Wie könnt Ihr es wagen zu berichten, mein Vater sei tot?" Mit Blick auf den Trubel um die Todesnachricht schrieb sie weiter, dies sei "der längste Tag meines Lebens gewesen".

Nun aber scheint sich die Nachricht vom Tod des Sängers bestätigt zu haben.

Tom Petty hatte gesundheitliche Probleme

Früheren Äußerungen der Tochter war zu entnehmen, dass der Musiker tatsächlich gesundheitliche Probleme hat. Am Montag war er offenbar in ein Krankenhaus eingeliefert worden, was den Anstoß zu einer Reihe von Falschmeldungen gab.

Die oftmals gut informierte Internet-Klatschseite TMZ berichtete zunächst, Petty sei bewusstlos in seinem Haus aufgefunden und in ein Hospital eingeliefert worden. Der Sender CBS meldete daraufhin unter Berufung auf eine anonyme Polizeiquelle, der Rocksänger sei gestorben. Viele Medien übernahmen diese Information.

Das Musikmagazin Rolling Stone veröffentlichte bereits einen Nachruf auf Petty, in dem auch Sänger Bob Dylan zu Wort kam. Auch zahlreiche Musiker und Fans kondolierten über die sozialen Netzwerke.

Der Weg zum Erfolg begann mit "Tom Petty & the Heartbreakers"

Tom Petty war unter anderem mit seiner Band "Tom Petty & the Heartbreakers" berühmt geworden. Zu seinen bekanntesten Songs gehören "Free Fallin'", "Learning to Fly", und "I won't back down".

Der 1950 in Florida geborene Petty hatte schon sehr früh seine erste eigene Band gegründet. Seine eigentliche Karriere startete dann 1976 mit seinem Projekt "Tom Petty & the Heartbreakers". Es folgten mehrere Alben und Solo-Projekte. 1989 gelangen Tom Petty mit "I Won’t Back Down", "Free Fallin’" und "Runnin’ Down a Dream" gleich drei große Erfolge.

An diese knüpfte der US-Sänger dann auch mit seinem Allstars-Projekt "Traveling Wilburys" an, bei dem, er mit Bob Dylon, George Harrison und Roy Orbinson unterwegs war.

In den vergangenen Jahren war Petty mit seiner Band weltweit auf Tour unterwegs, 2012 auch in Deutschland. Zuletzt lebte Tom Petty in Malibu. AZ/dpa