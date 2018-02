2018-02-26 16:11:00.0

Kommissar Borowski Über 10 Millionen Zuschauern sehen Tatort Kiel: Pressestimmen zu Borowskis Auftritt

Am Sonntag ermittelte Kommissar Borowski im Tatort "Borowski und das Land zwischen den Meeren" alleine und begegnete einer verführerischen Frau. Die Pressestimmen zum Kiel-Tatort.

Der Tatort-Kommissar Borowski (Axel Milberg) ermittelte am Sonntagabend ohne seine bisherige Partnerin auf der nordfriesischen Insel Suunhold und trifft dort auf die rätselhafte Famke - gespielt von Christiane Paul. Von den Zuschauerzahlen her glänzte der Kieler Tatort - mehr als 10 Millionen Menschen sahen zu, wie Borowski fast allein zwischen den Meeren ermittelte.

Hier finden Sie Pressestimmen und Kritik zum Tatort aus Kiel:

"Kein völlig geglückter "Tatort", aber einer, in dem Männerfantasien munter gegen die Fantasierenden selbst gerichtet werden." Spiegel Online

"Die Frage, ob der Übertritt einer Grenze zu einer Strafe führt, so wie in der Sage um Rungholt, begleitet diesen anregenden "Tatort". Er ist ein echter Borowski. Immer wenn man glaubt, den Kommissar zu kennen, verblüfft er wieder. Man kann sich an diesem Film reiben, darüber streiten, aufregen, aber eines gewiss nicht: ihn egal finden. Das Mystische der See, das Gefühl der Ohnmacht, die Unberechenbarkeit des Lebens, all dies findet sich in einer der besten Geschichten der bisherigen "Tatort"-Saison." Rheinische Post Online

"Milberg macht in seinem ersten Solo-Fall die verloren gegangene Kollegin Sibel Kekilli schnell vergessen - auch dank einer groß aufspielenden Christiane Paul." berliner-kurier.de

"Es stürmt und flirrt, es rauscht und tost, der Sound des Tatorts stimmt über weite Strecken. Da verzeiht man, dass für die Insulaner (samt Polizeikräften) nur Klischees übrig blieben. Und der Tathergang, der sich erst am Ende aufklärt, ist das Durchhalten allemal wert." derstandard.at (Österreich)

"Sven Bohses 'Tatort: Borowski und das Land zwischen den Meeren' ist ein spannender und überzeugend besetzter Nordsee-Krimi vor toller Naturkulisse und mit kleineren erzählerischen Schwächen." filmstarts.de

Wissenswertes zum "Tatort" 1 von 10 vorherige Seite nächste Seite

Der ARD-"Tatort" ist die langlebigste und erfolgreichste Krimireihe im deutschen Fernsehen.

DER ERSTE FALL: Der erste "Tatort" war "Taxi nach Leipzig", der am 29. November 1970 lief. Der Hamburger Hauptkommissar Paul Trimmel (Walter Richter) musste einen deutsch-deutschen Mordfall klären. Der 1000. Tatort heißt ebenfalls "Taxi nach Leipzig".

DIE ERSTE KOMMISSARIN: Als erste Ermittlerin der Reihe schickt der Südwestfunk (SWF) 1978 Kommissarin Marianne Buchmüller (Nicole Heesters) mit "Der Mann auf dem Hochsitz" ins Rennen. Bis 1980 gibt es drei Folgen.

AM LÄNGSTEN DABEI: Dienstälteste "Tatort"-Ermittlerin ist Lena Odenthal (Ulrike Folkerts), die seit 27 Jahren (erster Fall: 29.10.1989) in Ludwigshafen Verbrecher jagt. Bisher gab es 64 Fälle, in den meisten war Kollege Mario Kopper (Andreas Hoppe) dabei.

GIFTSCHRANK: Einige wenige Folgen dürfen nicht wiederholt werden. Sie haben senderintern einen Sperrvermerk. Die Gründe sind verschieden. So spielen bei "Wem Ehre gebührt" verletzte religiöse Gefühle eine Rolle, bei "Krokodilwächter" die große Brutalität im Film.

DER MISSGLÜCKTESTE "TATORT": Zu den Tiefpunkten der "Tatort"-Reihe zählen Kritiker die Fälle (1996 - 1998) des Berliner Kommissars Ernst Roiter (Winfried Glatzeder). Aus Kostengründen hatten die Folgen eine billig wirkende Optik. Zudem warf man den Filmen vor, zu sexistisch, brutal oder zu wirr zu sein. Die Quoten waren trotzdem passabel.

DIE MEISTEN ZUSCHAUER: "Rot - rot - tot" sahen am Neujahrstag 1978 mehr als 26 Millionen Menschen. Das entspricht einer Quote von 65 Prozent. In heutiger Zeit wäre das undenkbar.

DIE MEISTEN TOTEN: Die Folge "Im Schmerz geboren" mit Ulrich Tukur als Felix Murot stellt einen Leichenrekord in der "Tatort"-Geschichte auf. Experten vom "Tatort-Fundus" zählen 51 Leichen.

ZAHL DER ERMITTLER: Aktuell wird in 21 Städten ermittelt. In Hamburg sind sogar zwei Teams unterwegs. Es gibt sowohl Einzelgänger als auch größere Ermittlergruppen.

DER VORSPANN: 30 Sekunden mit spannender, hastiger Ohrwurmmusik, zwei Augen in Nahaufnahme, das rechte im Fadenkreuz, ein Mann, der abwehrend die Arme hebt, rennende Beine auf nassem Asphalt und ein Fingerabdruck, dessen Linie den Flüchtenden einkreist.

Pressestimmen zum Tatort aus Kiel: "Erotik kann auch eine Haltung sein"

"Famke Oejen (großartig: Christiane Paul, 43!) macht alle wuschig." bild.de

"Eine Ermittlung findet auch statt. Aber darum geht es eigentlich gar nicht. Sondern um eine Liebe im Jetzt und wie sie von den Gespenstern des Gestern zerstört wird, wovon manche Leute reden, wenn sie von Liebe reden. Und um die Widerspiegelung einer Seelenaufruhr in der Natur." welt.de

"Es gibt, wie in der Polizistin Maren Schütz der Anna Schimrigk, überzeugendes Schauspiel, und es gibt in Christiane Paul und Axel Milberg herausragende Darstellerkunst zu bewundern. Die Paul kombiniert in ihrer Borderline-Famke Sprödigkeit und Sinnlichkeit; was immer nach festverfugter Fassade aussehen mag, bekommt jene verführerischen Sprünge, die sich zu großer Anziehungskraft weiten. Erotik kann auch eine Haltung sein." tagesspiegel.de

"Nebenbei ist dieser Tatort ein bisschen Milieustudie am Inselvolk, am Stammtisch sitzen die verbohrten Männer, die Frauen sind entweder bigott oder verhärmt, so oder so hassen sie allesamt die schöne Famke. Der Horizont der Menschen ist hier sehr viel enger als der tatsächliche graue über dem Meer, den die Kamera immer so hübsch einfängt." sueddeutsche.de

Und das schreibt unsere Redaktion in ihrer Kritik über den Tatort: Der Kommissar, die Frau, der eher dünne Krimi.

Tatort: Das sind die nächsten Sendetermine und Kommissare

04. März: Tatort "Waldlust" (SWR) mit Ulrike Folkerts

11. März: Tatort: "Im toten Winkel" (Radio Bremen) mit Sabine Postel

18. März: Tatort: "Mitgehangen" (WDR) mit Klaus J. Behrendt und Dietmar Bär (AZ)