2017-05-01 20:17:00.0

"Sissi"-Darstellerin Unbekannte beschädigen Romy Schneiders Grab in Paris

Die Grabstätte der 1982 gestorbenen Schauspielerin Romy Schneider in Boissy-sans-Avoir westlich von Paris ist von Unbekannten beschädigt worden.

Das Grab der Schauspielerin Romy Schneider in dem Örtchen Boissy-sans-Avoir westlich von Paris ist einem Bericht zufolge geschändet worden. Ein Unbekannter oder mehrere Unbekannte hätten auf dem Friedhof vermutlich am vergangenen Wochenende den Grabstein verrückt und damit die Gruft geöffnet.

"Der Grabstein wurde gelockert", sagte einer der Ermittler. Schwerere Beschädigungen seien jedoch zunächst nicht festgestellt worden. Die Gendarmerie von Mantes-la-Jolie wurde mit dem Fall betraut. Das Grab sei nach erstem Eindruck nicht beschädigt worden, berichtete die Nachrichtenagentur AFP am Montag unter Berufung auf Ermittlerkreise. Der zuständigen Präfektur des Départements Yvelines lagen auf Anfrage zunächst keine Informationen vor.

Nur wenige Monate später starb die Schauspielerin in der Wohnung ihres Lebensgefährten Laurent Pétin.

Romy Schneider lebte bis zu ihrem Selbstmord in Paris

Die Schauspielerin Romy Schneider, die als Rose-Marie Albach-Retty in eine Schauspielerfamilie hineingeboren wurder, wurde durch ihre Rolle als Kaiserin Elisabeth von Österreich in der "Sissi"-Trilogie in den 50er Jahren weltweit bekannt. In Frankreich gelang «La Schneider» der Wandel zur gefeierten und ausgezeichneten Charakterdarstellerin. Sie ging 1958 nach Paris und wurde für zahlreiche Filmrollen engagiert.

Im Juli 1981 verunglückte ihr 14-jähriger Sohn David tödlich an einem Zaun. 1982 beging sie mit 43 Jahren Suizid. afp/AZ