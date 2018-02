2018-02-02 11:07:01.0

18 Verletzte in China Unfall in Shanghai: Wagen mit Gasflaschen rast in Passanten

Der Fahrer eines Lieferwagens mit Gasflaschen raucht. Es gibt ein Feuer. Er verliert die Kontrolle, fährt auf den Fußweg in Passanten. Was für einige erst wie ein Anschlag aussieht, ist nur ein Unfall.

Das von einem Handy-Video erstellte Standbild zeigt Einsatzkräfte der Feuerwehr beim Löschen des brennenden Lieferwagens. Foto: Anonymous/AP (dpa)