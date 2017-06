2017-06-11 18:51:58.0

Kult-Serie "Verbotene Liebe" kehrt mit alten Folgen zurück ins Erste

Die Kult-Soap "Verbotene Liebe" kommt zurück in die ARD: Der Spartensender One zeigt ab Freitag die alten Folgen. Die Serie lief bis 2015 rund 20 Jahre lang im Ersten.

«Verbotene Liebe» lief bis 2015 rund 20 Jahre lang im Ersten - jetzt zeigt die ARD die Seifenoper noch einmal. Die verbotene Liebe zwischen Jan (Andreas Brucker) und Julia (Valerie Niehaus) beginnt von vorn - auf One, dem ARD-Spartensender für junge Erwachsene. Ab dem 19. Juni soll es von Montag bis Freitag (17.45 Uhr) jeweils zwei Folgen geben und vormittags noch eine Wiederholung, teilte der Sender am Sonntag mit: «Fast so wie damals in den 90ern!»

Die schönsten Bilder aus der Serie \"Verbotene Liebe\" 10 Jahre "Verbotene Liebe"

"Verbotene Liebe": Alles noch einmal von vorn

Dann wird die Geschichte von Jan und Julia noch einmal in allen Details erzählt, von dem beiläufigen Moment am Flughafen an, in dem sich die Blicke von Jan und Julia zum ersten Mal treffen, bis zur verhängnisvollen Krebserkrankung, die Jan und Julias Eltern zwingt, ein lange gehütetes Geheimnis offenbaren zu müssen. Die Wiederholung bietet dem Sender zufolge außerdem die Gelegenheit, Clarissa von Anstetten (Isa Jank) wiederzusehen, «das intriganteste Biest, das jemals im deutschen Fernsehen sein Unwesen getrieben hat». dpa/AZ