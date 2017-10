2017-10-08 09:31:58.0

US-Rapper Vergewaltigungsvorwurf: Polizei ermittelt gegen Rapper Nelly

US-Rapper Nelly ist am Samstag wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung in Gewahrsam genommen worden. Doch der 42-Jährige beteuert seine Unschuld.

Rapper Nelly schrieb am späten Samstagabend auf Twitter: "Ich bin komplett unschuldig. Ich bin zuversichtlich, dass, wenn die Fakten betrachtet worden sind, sehr deutlich werden wird, dass ich Opfer einer falschen Anschuldigung bin." Er werde jedwede juristische Möglichkeit ausschöpfen, um gegen die verleumdende Behauptung anzugehen.

Nelly nach Vergewaltigungsvorwurf in Gewahrsam genommen

Der Rapper war am Samstag von der Polizei in Auburn in Gewahrsam genommen worden. Zuvor hatte eine Frau per Notruf gemeldet, Nelly habe sie im Tourbus, der auf einem Walmart-Parkplatz abgestellt gewesen sei, kurz nach einem Konzert vergewaltigt. Später war der Rapper aus der Haft entlassen worden.

Nelly ist derzeit mit dem Country-Duo Florida Georgia Line auf Tour und hatte am Freitagabend in Auburn einen Auftritt. dpa/AZ