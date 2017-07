2017-07-17 13:22:15.0

Mallorca Vier Verletzte nach Schießerei in Café auf Mallorca

Schreckliche Szenen im Touristenort Peguera: Dort fielen nach einem Streit Schüsse in einem Café. Vier Menschen wurden dabei verletzt. Die Polizei hat den Schützen gefasst.

Bei einer Schießerei in einem Café im Touristenort Peguera im Süden Mallorcas sind vier Menschen leicht verletzt worden. Nach Angaben des Mallorca Magazin sollen auch zwei Deutsche unter den Verletzten sein. Insgesamt seien drei Frauen und ein Mädchen verwundet und von Rettungskräften vor Ort versorgt worden, berichtete die Mallorca Zeitung am Montag.

Der Vorfall ereignete sich demnach bereits am frühen Sonntagabend am Boulevard des gerade auch bei Deutschen beliebten Urlaubsortes. Nach einem Streit zwischen zwei Männern habe einer der beiden ein Gewehr - vermutlich eine Schrotflinte - geholt. Anschließend seien Schüsse gefallen. Augenzeugen berichteten gegenüber lokalen Medien von panikartigen Szenen in dem Café.

Laut Diario de Mallorca soll es sich bei dem mutmaßlichen Täter um einen vorbestraften Spanier handeln, der nach heftigem Widerstand überwältigt werden konnte. Über die Hintergründe des Streits oder der Tat war zunächst nichts bekannt. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet.

Mallorca ist mit gut 3600 Quadratkilometern die größte Insel der Balearen. Mallorca, bei den Deutschen oft auch "Malle" genannt, ist eines der beliebtesten Ferienziele im gesamten Mittelmeerraum.



Die Balearen-Insel ist als Urlaubsziel vor allem bei Deutschen, Briten und Spaniern beliebt.



40 Prozent der Insel, die 550 Kilometer Küste hat, stehen unter Naturschutz. Neben Stränden und Buchten lockt das Tramuntana-Gebirge mit mehr als 1400 Meter hohen Gipfeln.



Mehr als die Hälfte der rund 600.000 Einwohner leben in der Hauptstadt Palma de Mallorca - Verwaltungszentrum und wichtigste Hafenstadt der Insel.



Schon im 19. Jahrhundert war die Insel ein beliebtes Ziel für den Fremdenverkehr - zunächst vor allem für die spanische Oberschicht, später zunehmend auch für britische Touristen.



Mit der Entwicklung des Charterflugverkehrs Ende der 1950er Jahre begann der Massentourismus. Bevor dieser zum zentralen Motor der einheimischen Wirtschaft wurde, lebten die Inselbewohner vor allem von der Landwirtschaft. (dpa)

AZ/dpa