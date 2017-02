2017-02-10 08:46:00.0

Pressestimmen Vorentscheid zum ESC 2017: "Levina deklassierte ihre Konkurrenten"

Beim Vorentscheid zum ESC 2017 setzte sich Isabella "Levina" Lueen durch. In den Pressestimmen wird ihre Stimme gelobt - sie habe aber auch von der schwachen Konkurrenz profitiert.

Der Vorentscheid zum Eurovision Song Contest 2017 war zäh - soweit sind sich die Medien einig. Und wie kamen Siegerin Isabella "Levina" Lueen und ihre Konkurrenten an? Hier die Pressestimmen:

"Beine bis zum Himmel – und eine himmlische Stimme! Eine halbe Stunde vor Ende der Sendung war schon klar: Levina fährt für uns nach Kiew! Isabella „Levina“ Lueen (25) vertritt Deutschland am 13. Mai beim „Eurovision Song Contest“. Als eine von fünf Kandidaten bei „Unser Song für Kiew“ (ARD) übernahm die 25-jährige Sängerin bereits nach ihrem ersten Song die Favoritenposition." Bild

"Isabella "Levina" Lueen lieferte dann mit Adeles "When We Were Young" den professionellen, abgeklärt-aber-nicht-unterkühlten Gegenentwurf: stabile Stimme, solide Bühnenpräsenz, mehrheitsfähiger Look." Spiegel

"Levina bestach mit ihrer guten Stimme. In schwarzen Skinny-Jeans und mit einer fragwürdigen Bluse sah sie ein klein wenig nach Vorstadt aus, ihre Bewegungen waren manchmal noch ungelenk. Aber der Gesang riss alles raus, und die direkte Konkurrenz war eben schwach." Welt

Pressestimmen zum ESC 2017: Levina stehe für Sicherheit

"Levina deklassierte an diesem Abend ihre Konkurrenten. Ihre tiefe, rauchige Stimme hat Wiedererkennungswert. Sie hat keine Angst vor der Bühne und kann auch mit ihrem Aussehen punkten: Wer gerade erst bei ihrem Auftritt eingeschaltet hatte, dürfte sich gefragt haben, ob er mit der 1,81 Meter großen Blondine nicht bei "Germany's next Topmodel" gelandet ist." Stern

\"Unser Song 2017\": Der Vorentscheid zum ESC in... Fünf Kandidaten treten gegeneinander an, nur einer kann Deutschland im Eurovision Song Contest 2017 in Kiew vertreten. Die Galerie zeigt den Vorentscheid in den wichtigsten Bilder. Foto: Sascha Steinbach

"Mit Isabella "Levina" Lueen hat das Publikum nach zwei verpatzten Teilnahmen nun Sicherheit gewählt. Von einem "Lena-Effekt" ist Levina weit entfernt. Die Performance ist statisch, solide, souverän im besten Sinne. Nicht laut, schrill und aufgeregt – ebenfalls im besten Sinne. Nach zwei Niederlagen verlangt es nach Besinnung und Stabilität." RP Online

"Was Deutschland aber ganz sicher wieder nicht geschafft hat: Einen wirklich außergewöhnlichen Künstler auf die größte Popbühne des Kontinents zu schicken. Jemanden mit großem Glamour oder zumindest mit provokanter Albernheit, wie sie Stefan Raab oder Guildo Horn zu eigen war." Süddeutsche

Hier sehen Sie Levina mit "Perfect Life" im Video:

Alle Neuigkeiten zum ESC 2017 lesen Sie hier in unserem News-Blog.