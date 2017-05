2017-05-04 07:50:00.0

Hollywood Warren Beatty ist nach 15 Jahren Leinwandabstinenz zurück

Um sich 15 Jahre ohne Rampenlicht leisten zu können, muss man in Hollywood ein Großer sein. Warren Beatty gehört dazu. Er vereint eine blendende Fassade mit ebenso viel Talent. Von Wolfgang Schütz

Es heißt ja gern in solchen Fällen: Ein Schuft, der Böses dabei denkt. Aber wirkt es wirklich bloß wie eine böswillige Projektion, wenn man jetzt unterstellt, es könnte doch alles nicht bloß ein riesiges, ganz blödes Versehen und sowieso Missverständnis gewesen sein, an jenem 26. Februar dieses Jahres.

Die Rückkehr ins Showbusiness beginnt mit der Oscar-Panne

Sie erinnern sich: Da stand ein legendäres Hollywood-Paar auf der Bühne, um den Sieger des wichtigsten Oscar des Jahres zu vergeben und krönten dann – offenbar mit dem falschen Kuvert versorgt – „La La Land“ statt „Moonlight“. Die Verleihungen, die Sieger und die Branche bekamen maximale Aufmerksamkeit, und in wirklich jedem Bericht erwähnt, auf jedem Foto zu sehen: jenes legendäre Hollywood-Paar, Warren Beatty und Faye Dunnaway, „Bonnie und Clyde“, genau 50 Jahre her. Was für große Kino-Figuren, was für tolle Karrieren! Und was machen die eigentlich so? Ach ja, genau, übrigens: Warren Beatty hat nach vielen Jahren Pause gerade jetzt einen neuen Film, als Regisseur und Hauptdarsteller, so ein Zufall! Auch für die, die den großen Warren bislang nicht kannten oder nicht mehr präsent hatten: der perfekte Empfangsteppich… Heute jedenfalls läuft nun „Regeln spielen keine Rolle“ in unseren Kinos an – eine Kritik lesen Sie auf der Kino-Seite.

ANZEIGE

Warren Beatty war Hollywoods Casanova

Andererseits: Hat ein Warren Beatty solch ein Theater nötig? Vor gut einem Monat ist er ja auch 80 geworden, und man konnte auch da all diese schönen Namen wieder einmal lesen: Natalie Wood und Julie Christie, Diane Keaton und Joan Collins, Isabelle Adjani und Madonna … Mit allen hatte der Schöne seine Geschichtchen, bevor er schließlich mit Annette Bening 1992 in „Bugsy“ spielte und diesmal aus der Dreh-Romanze eine Ehe und eine Familie mit vier Kindern wurde.

Reich war Warren Beatty, Sohn eines Lehrers und einer Hobbyschauspielerin, Bruder der nicht weniger berühmten Kollegin Shirley MacLaine, da längst. Denn über Fernsehrollen und Broadway, im Film schon früh gefeiert als „neuer James Dean“, schön und cool, kam eben „Bonnie und Clyde“, den er auch schon produzierte und damit am Umsatz beteiligt war. Der Film spielte Millionen ein, Beatty wurde gleich doppelt für den Oscar nominiert, trat zudem eine Revival-Welle des 30er-Chics los und prägte den Stil einer ganzen Generation von Gangsterfilmen.

„Shampoo“, „Reds“, „Bulworth“, „Dick Tracy“ … Der große Warren drehte keine Unmenge an Filmen, aber dafür in immer wieder vielfältiger Funktion überwiegend starke und erfolgreiche – eine große Figur, bis er sich vor 15 Jahren, längst ein Silberrücken der Branche geworden, praktisch zurückzog. Und dann kam jener Tag im Februar. Warren Beattys nächster Auftritt bei den Oscars dürfte schon abzusehen sein: nicht für den neuen Film, sondern fürs Lebenswerk.