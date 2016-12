2016-12-31 01:51:33.0

Silvester 2016 Warum Silvester eigentlich Silvester heißt

Heute ist Silvester 2016. Aber warum heißt der 31. Dezember eigentlich so? Die Antwort hat mit der katholischen Kirche zu tun - und mit dem Jahr 1582.

Viele Menschen feiern jedes Jahr am 31. Dezember Silvester. Das ist gleichbedeutend mit dem Jahreswechsel, klar. Aber tatsächlich wissen nur wenige, warum dieser Tag ausgerechnet Silvester heißt, und welche Geschichte hinter diesem Namen steckt.

Um zu erklären, warum der letzte Tag des Jahres bei uns Silvester heißt, muss man ins Jahr 1582 zurückreisen. Damals regierte Papst Gregor XIII. die Kirchenwelt. Und er war es auch, der in der päpstlichen Bulle Inter gravissimas anordnete, den bis dahin geltenden julianischen Kalenders zu reformieren.

Die Folge der Gregorianischen Kalenderreform: Der letzte Tag des Jahres wurde vom 24. Dezember auf den 31. Dezember verlegt. Das wiederum war der Todestag des ersten Papstes Silvester, der am 31. Dezember 335 gestorben war.

Silvesters Bedeutung - sein lateinischer Name bedeutet "Waldbewohner" - wuchs aus einer Legende: Er soll durch Handauflegen den an Aussatz erkrankten Kaiser Konstantin geheilt haben. Roms Herrscher ließ sich zum Dank von Silvester taufen und erkannte den Papst als kirchliches Oberhaupt neben sich an. Diese Legende von der Konstantinischen Schenkung war die Grundlage des späteren Kirchenstaates und diente Päpsten im Mittelalter dazu, weltliche Machtansprüche durchzusetzen.

Wer war Silvester, der dem Jahreswechsel den Namen gab?

Bis heute verehren katholische Christen Silvester als Schutzheiligen für Haustiere und für ein gutes neues Jahr. Und der katholischen Kirche gelang es nicht, gewisse heidnische Bräuche zum Tag des Heiligen auszumerzen, etwa das Vertreiben böser Geister mit lautem Lärm und Feuerwerk.

Vom Tagesheiligen Silvester stammt also der uns geläufige Name für den letzten Tag des Jahres. Auch in Italien, Frankreich, Polen, und Tschechien verwendet man diesen Namen. In den meisten anderen Ländern wird der 31. Dezember dagegen als Alltjahr oder auch Alltjahrestag bezeichnet.

Der bekannteste Silvester-Brauch in Deutschland dürfte das Bleigießen sein. Meist wird um zwölf Uhr eine Flasche Sekt geköpft, um auf das gerade begonnene Jahr anstoßen.

Symbole für Silvester

Es gibt auch einige Symbole, die an Silvester - und nicht Sylvester mit Y, wie es gelegentlich falsch geschrieben wird - häufig zu sehen sind. Das vierblättrige Kleeblatt, das Schweinchen, ein Schornsteinfeger oder der Fliegenpilz - sie alle sollen Glück im neuen Jahr bringen, das am Tag nach Silvester beginnt. AZ