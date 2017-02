2017-02-08 17:40:00.0

Literatur Warum ganz New York dasselbe Buch lesen soll

One Book, one New York: Die Millionenmetropole soll einen riesigen Lesezirkel bilden. Welche Bücher zur Wahl stehen und welche Botschaften sie enthalten. Von Sabrina Schatz

Ein Buch liefert Gesprächsstoff. Blöd nur, wenn der Gesprächspartner es nicht gelesen hat. Damit die New Yorker miteinander reden, diskutieren, interpretieren können, hat Bürgermeister Bill de Blasio eine Aktion initiiert: One New York, one Book. Möglichst viele der 8,5 Millionen Einwohner der Stadt sollen ein und dasselbe Buch lesen. Ziel ist es, einen riesigen Lesezirkel zu schaffen, dessen Mitglieder - ob Taxifahrer, Manager, Hot-Dog-Verkäufer oder Model - ein gemeinsames Thema haben. Letztlich soll und könnte sich eine gesellschaftliche Debatte daraus entwickeln, so die Theorie.

Welches Buch zu so viel Aufmerksamkeit kommen wird? Darüber dürfen die New Yorker abstimmen. Den ganzen Februar über können sie ihren Favoriten an digitalen Säulen im U-Bahn-System der Stadt sowie online bestimmen. Ab 1. März haben die New Yorker dann drei Monate Zeit, um das Gewinner-Buch zu lesen. Danach sollen literarische Veranstaltungen in allen fünf Stadtteilen stattfinden, bei denen die Leseratten sich austauschen können.

#OneBookNY: Fünf Bücher stehen zur Auswahl

Fünf Bücher - alle mehrfach prämiert - stehen zur Wahl. Jedes von ihnen hat einen prominenten Paten, der es bewirbt, etwa die Schauspieler Danielle Brooks oder William H. Macy. In den sozialen Netzwerken findet unter #OneBookNY bereits eine Art Wahlkampf für die Bücher statt. Hier die fünf Vorschläge:

1. „Ein Baum wächst in Brooklyn“ von Betty Smith (1943): Die Handlung des Romans spielt zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Eine Familie aus Brooklyn kämpft sich mit Gelegenheitsjob durchs Leben - etwa Schrottsammeln oder Kellnern. Als der Vater stirbt, versucht die Familie mit viel Lebensmut, weiterzumachen. Der Roman erhielt einen Pulitzer-Preis, die Verfilmung einen Oscar.

2. „Americanah“ von Chimamanda Ngozi Adichie (2013): Der Roman der nigerianischen Schriftstellerin beschreibt die Erfahrungen zweier junger Nigerianer, die in die USA auswandern. Die Geschichte thematisiert von Rassismus, Heimat, Familie und Liebe.

3. „Das kurze wundersame Leben des Oscar Wao“ von Junot Diaz (2007): Der Roman thematisiert die Immigration in die USA. Eine Familie aus der Dominikanischen Republik will nach Schicksalsschlägen nach New Jersey flieht.

4. „Zwischen mir und der Welt“ von Ta-Nehisi Coates (2015): Der Roman greift das Thema Rassismus in den USA auf. Ein Vater schreibt einen Brief an seinen Sohn und erzählt von Verbrechen gegenüber dunkelhäutigen Amerikanern - etwa von Polizisten. Der Autor und Journalist liefert damit ein Plädoyer für mehr Toleranz. Er wurde für den Pulitzer-Preis nominiert.

5. „The Sellout“ von Paul Beatty (2015): Die Satire handelt von einem dunkelhäutigen Amerikaner. Als dessen Vater von einem Polizisten erschossen wird, will er sich an der Gesellschaft rächen: Er will die Sklaverei und Rassentrennung in den USA wieder einführen.

Die literarischen Werke haben eines gemeinsam: Sie haben Zündstoff und behandeln Themen, welche die amerikanische Gesellschaft prägen und aufwühlen. Sie enthalten politische Botschaften - auch solche, die sich gegen Trumps Politik positionieren. Das Buch, das die New Yorker wählen, soll und könnte somit die Debatte um Einwanderung, Rassismus und soziale Gerechtigkeit anregen.

2002 wollte New York bereits eine ähnliche Lese-Aktion starten. Damals scheiterte sie, da sich die Organisatoren auf keinen Titel einigen konnten. Seattle, Chicago und andere US-amerikanische Städte haben vergleichbare Kampagnen mit Erfolg durchgeführt.