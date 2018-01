2018-01-29 09:50:24.0

Montag, 29. Januar 2018 Warum heute kein "Hart aber fair" kommt

"Hart aber fair" mit Frank Plasberg ist normalerweise am Montagabend ab 21 Uhr in der ARD zu sehen. Warum die Sendung heute, 29. Januar, eine Pause macht.

Statt "Hart aber fair" mit Frank Plasberg wird heute, Montag, 29. Januar, die Verleihung des Karnevalsordens "Wider den tierischen Ernst" in der ARD gezeigt. Der Aachener Karnevalsverein verleiht den Orden diesmal an den Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann. Die Laudatio hält der Preisträger des vergangenen Jahres, Gregor Gysi.

"Hart aber fair" hat normalerweise zwischen 21 und 22.15 seinen Sendeplatz. Von 20.15 Uhr bis 22.15 Uhr aber zeigt die ARD live die Verleihung des Ordens an Winfried Kretschmann. "Aus vertraglichen Gründen gibt es weniger "Hart aber fair"-Sendungen als Montage im Jahr. Deshalb haben wir uns entschieden, an diesem Montag keine Sendung auszustrahlen. Die Alternative wäre gewesen, "Hart aber fair" erst nach den Tagesthemen zu zeigen, und das wollten wir nicht", sagte ein ARD-Sprecher gegenüber AZ-Online. Die nächste Sendung mit Frank Plasberg wird dann am kommenden Montag, 5. Februar, ausgestrahlt.

In der vergangenen Woche ging es bei "Hart aber fair" um das Thema Lebensversicherung. Gäste waren:

Ralph Brinkhaus (CDU): Stellvertretender Fraktionsvorsitzender und Finanzexperte der Unionsfraktion

Anja Kohl: ARD-Börsenexpertin

Ulrich Schneider: Hauptgeschäftsführer "Der Paritätische"

Sven Enger: Ehemaliger Versicherungsmanager und Buchautor

Peter Schwark: Mitglied der Geschäftsführung des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV)

Kerstin Becker-Eiselen: Finanzexpertin der Verbraucherzentrale Hamburg

Die Sendung "Hart aber fair" mit Moderator Frank Plasberg läuft normalerweise jeden Montagabend in der ARD. Die Gäste diskutieren dabei über aktuelle Themen. Frühere Sendungen finden Sie hier in der Mediathek.

Während der Sendung können sich Interessierte per Telefon, Fax, Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen und über die Internet-Seite (www.hart-aber-fair.de) ihre Meinung und Fragen an die Redaktion übermitteln. Die Telefonnummer ist die 0800/5678-678, Fax 08005678-679, E-Mail hart-aber-fair@wdr.de. (AZ)