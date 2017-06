2017-06-14 21:39:00.0

Bachelorette 2017 Was Fans über die "Bachelorette 2017" wissen sollten

Mit Jessica Paszkas erster "Nacht der Rosen" startet die neue Staffel der "Bachelorette 2017". Michi Bauer und Manuel Scholl sind Kandidaten aus Augsburg. Wer sind die beiden? Von Anika Zidar

In der ersten Folge der neuen Staffel der RTL-Sendung "Die Bachelorette 2017" treten wieder 20 Männer an, um sich die Gunst der "Bachelorette" Jessica Paszka zu sichern. Mit am Start sind auch zwei "Bachelorette"-Kandidaten aus Augsburg: Ex-FCA-Spieler und Model Michi Bauer und der Mediziner Manuel Scholl. Warum die beiden Augsburger die "Bachelorette 2017" Jessica Paszka erobern wollen, verraten sie in diesem Interview: #http://www.augsburger-allgemeine.de/augsburg/Diese-zwei-Augsburger-kaempfen-um-die-Bachelorette-id41638156.html#

Manuel und Michi sind die "Bachelorette"-Kandidaten aus Augsburg

Doch für ein paar Kandidaten endet der Ausflug in die Fernsehwelt schon in der ersten "Nacht der Rosen". Schließlich haben sie nur diese eine Nacht, um bei Bachelorette Jessica Paszka einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Wie schlagen sich die Augsburger "Bachelorette"-Kandidaten?

Die Männer reißen sich um die Aufmerksamkeit der Bachelorette, jeder auf seine Art. Model und Ex-FCA-Spieler Michi Bauer gibt sich selbstbewusst. Er sagt: "Ich bin geboren, um echt zu sein, nicht perfekt." Der Mediziner Manuel Scholl dagegen ist eher vorsichtig: "Ich bin nicht der Typ, der sich mit Ellenbogen und mit der Brechstange gegen andere durchsetzt und sich auf diese Weise hervortut. Ich versuche lieber ganz entspannt, ins Gespräch zu kommen."

Das ist die "Bachelorette 2017": Jessica Paszka aus Essen

Ob sie mit ihren Strategien bei der Bachelorette Jessica Paszka auch ankommen, zeigt sich noch. Vielleicht stellt sich aber auch heraus, dass die "Bachelorette 2017" gar nicht den Vorstellungen der beiden Augsburger Junggesellen entspricht. Denn Jessica Paszka gilt als extrovertierte Frau, zeigt auf Sozialen Netzwerken ganz selbstbewusst ihren Hang zum Party machen. Was sonst noch über sie bekannt wurde, fassen wir hier zusammen: #http://www.augsburger-allgemeine.de/panorama/Jessica-Paszka-die-Bachelorette-2017-id41619796.html#

Jessica Paszka: Das ist RTLs neue \"Bachelorette\" Jessica Paszka ist die neue "Bachelorette". Sie ist 27 Jahre alt und kommt aus Essen. Die RTL-Show beginnt am 14. Juni. Foto: RTL / Arya Shirazi

In der TV-Sendung "Die Bachelorette 2017" konkurrieren aber natürlich nicht nur die Augsburger Manuel und Michi um die Gunst von Jessica Paszka. Noch 18 andere Männer aus ganz Deutschland wollen das Herz der Bachelorette erobern. Wir stellen sie im Kurzporträt vor: #http://www.augsburger-allgemeine.de/panorama/Bachelorette-Kandidaten-Wer-fliegt-raus-welche-Kandidaten-bekommen-eine-Rose-id41591731.html#

\"Die Bachelorette\": Zwei Augsburger und 18 weitere... 20 Junggesellen sind bei "Die Bachelorette" dabei. Die Kandidaten in der Übersicht. Foto: RTL / Arya Shirazi

So verpassen Fans keine Folge von "Die Bachelorette 2017"

Sendestart der neuen Staffel der RTL-Sendung "Bachelorette 2017" ist am 14. Juni um 20.15 Uhr. Fans von Jessica Paszka und den beiden Augsburger "Bachelorette"-Kandidaten Michi und Manuel wollen sicherlich keine Folge verpassen. Eine Zusammenfassung über alle Sendetermine und wie man "Die Bachelorette 2017" im Fernsehen und im Live-Stream ansehen kann, bietet sich hier: #http://www.augsburger-allgemeine.de/panorama/Die-Bachelorette-im-Live-Stream-und-ganze-Folge-als-Wiederholung-id41678116.html#