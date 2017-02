2017-02-24 13:56:48.0

Schwangerer Star Wegen ihrer Zwillinge: Beyoncé sagt Coachella-Festival ab

Beyoncé hat ihre Teilnahme am berühmten Coachella-Festival in Südkalifornien abgesagt. Die mit Zwillingen schwangere Sängerin sei dem Rat ihrer Ärzte gefolgt, heißt es.

Beyoncé wird nicht auf dem Coachella-Festival auftreten. Die mit Zwillingen schwangere Sängerin sei dem Rat ihrer Ärzte gefolgt, erklärten die Veranstalter des berühmten Festivals in Südkalifornien. Beyoncé werde aber im kommenden Jahr wieder einer der wichtigsten Stars sein, hieß es.

Beyoncé mit Zwillingen schwanger

Das zweiwöchige Festival findet im April in Indio statt. Wer die Popdiva ersetzen soll, war zunächst nicht bekannt.

ANZEIGE

Zuletzt legte die schwangere Beyoncé einen beeindruckenden Auftritt bei den Grammy-Awards 2017 hin. Darin wollte sie auf die Rolle von Frauen und Müttern aufmerksam machen. In einem hautengen goldfarbenen Kleid sowie riesigem Haarreif und großen Ohrringen tanzte und sang die 35-Jährige unter anderem zu ihrem Song "Sand Castles" vom Album "Lemonade", nominiert als bestes Album des Jahres.

Goldener Abend: Die Grammy-Verleihung 2017 in... Babybauch, Goldkleid und Heiligenschein: Beyoncé sang bei der 59. Grammy-Verleihung ihr Lied „Sand Castles“ und lieferte damit den Auftritt des Abends ab. Foto: Matt Sayles/Invision/AP, dpa

Beyoncé hatte vor Kurzem öffentlich gemacht, dass sie Zwillinge erwartet. Mit ihrem Mann Jay-Z hat sie bereits die fünfjährige Blue Ivy. Ihre Freude über das doppelte Glück teilte die Sängerin mit ihren Fans auf der Fotoplattform Instagram. Auf einem Bild inszenierte sich die Sängerin in Unterwäsche und mit Schleier vor einem opulenten Blumenstrauß. Ihre Hände hielten den nackten, rundlichen Bauch. Dazu schrieb Beyoncé, sie und ihr Ehemann seien "doppelt gesegnet": "Wir sind unglaublich dankbar, dass unsere Familie um zwei anwachsen wird."

Das Foto brach einen Rekord. Noch nie hatte ein Post auf Instagram in so kurzer Zeit so viele "Likes" gesammelt - nach 16 Stunden waren es bereits mehr als 7,5 Millionen.

Wie werden Beyoncés Zwillinge heißen?

Fans scherzen indes bereits, wie Beyoncés Zwillinge heißen könnten. Vielleicht Red und Yellow, um mit Blue später eine Musik-Gruppe mit dem Namen "Primary Colors" (Primärfarben) zu bilden? Oder White and Red für die Farben der US-Nationalflagge? AZ