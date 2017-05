2017-05-08 11:07:57.0

WWM 2017 "Wer wird Millionär?": Heute sind die Kandidaten eine Überraschung

Bei "Wer wird Millionär?" heute wurden die Kandidaten von Familie und Freunden angemeldet. Wer auf dem Stuhl bei Günther Jauch Platz nehmen darf, ist daher eine Überraschung.

Heute Abend lädt Quizmaster Günther Jauch zum neunten Mal zu einer Spezialausgabe seiner Sendung "Wer wird Millionär". Von 20.15 Uhr an läuft auf RTL das Überraschungsspecial. Anders als üblich bewerben sich die Kandidaten nicht selbst für die Sendung - sie werden heimlich von Freunden, Kollegen oder Familienmitgliedern angemeldet.

Günther Jauch hatte in der vergangenen Folge von "Wer wird Millionär" bereits Andeutungen gemacht. Ein Kandidat fürs Überraschungsspecial saß als Zuschauer im Publikum, ohne von seinem Glück zu wissen. Schon bei früheren Überraschungsspecials saßen Kandidaten in dem Saal, in dem "Wer wird Millionär" aufgezeichnet wurde. Bei einer anderen Sendung befand sich ein Kandidat im Studio nebenan, wo eine Aufzeichnung für eine andere Show lief.

WWM 2017 heute: Kandidaten fürs Überraschungsspecial anmelden

Wer seinen klugen Kollegen, einen guten Freund oder den Besserwisser von nebenan für die Sendung anmelden will, muss genauso vorgehen wie jeder, der selbst teilnehmen will. Auf der Internetseite der Quizshow gibt es ein Formular für beide Fälle. Bei der Anmeldung wird eine Gebühr von einem Euro fällig, die Produktionsfirma von "Wer wird Millionär" entscheidet dann, wer an der Show teilnehmen darf.

Mit Ausnahme der Tatsache, dass die Kandidaten von ihrer Teilnahme selbst überrascht werden, sind alle Regeln wie immer. Den Kandidaten stehen der Telefon-, der Publikums und der 50:50-Joker zur Verfügung. Wer auf die zweite Sicherheitsstufe bei 16.000 Euro verzichtet, bekommt einen Zusatzjoker und kann einen einzelnen Zuschauer nach einer richtigen Antwort fragen. Wer 15 Fragen korrekt beantwortet, gewinnt eine Million Euro. Wer eine falsche Antwort gibt, scheidet aus.

Die Sendung läuft seit September 1999. Immer wieder gibt es sogenannte Specials. Manchmal werden Prominente zum Rätseln eingeladen, manchmal wurde um den doppelten Gewinn gezockt, manchmal war die Rätselzeit besonders kurz.

Möchten Sie auch teilnehmen oder heimlich einen Freund anmelden? Hier geht's zum Anmeldeformular. AZ

