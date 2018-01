2018-01-29 20:00:00.0

WWM 2018 "Wer wird Millionär?": Heute spielen Kandidaten für ihre Reisekasse

"Wer wird Millionär?": Heute Abend spielen Tine Memic und Aristide Tchuadjeu mit Moderator Günther Jauch um eine Million Euro. Beide möchten ihre Reisekasse kräftig aufpeppen. Von Oliver Bosch

Was haben Tim Michatz, Dirk Raabe und Lydia Laszlo gemeinsam? Alle drei erspielten letzten Montag in der Doppelfolge von "Wer wird Millionär?" jeweils 32.000 Euro Preisgeld im Dschungelspecial.

Ob die heutigen Kandidaten am Montagabend bei "WWM"-Moderator Günther Jauch wohl erfolgreicher sind? Auf den "WWM"-Stühlen nehmen Tine Memic und Aristide Tchuadjeu aus Kiel Platz und stellen sich den kniffligen Fragen. Die Managerin aus Bielefeld könnte einen Geldsegen gut gebrauchen. Sie macht gerade ein Sabbatical und möchte die Welt bereisen.

"Wer wird Millionär?": Heute Abend um 20.15 Uhr auf RTL

Seine Reisekasse möchte der gebürtige Kameruner aus Deutschlands hohem Norden ebenfalls auffüllen. Aristide hat scheinbar Gefallen an kühleren Temperaturen gefunden - ihn zieht es zum Urlaubmachen in die Antarktis. Der Dritte im Bunde ist Philipp Nagel. Ob der Sportreporter im Falle des Millionengewinns seinen Job an den Nagel hängt, verriet er noch nicht. Er gab lediglich zu, er wäre selbst zu faul für sportliche Aktivitäten.

Die Joker bei "Wer wird Millionär?" 1 von 5 vorherige Seite nächste Seite

In der RTL-Quizsendung "Wer wird Millionär?" können Kandidaten zwischen vier Jokern wählen.



Joker 1 : die 50:50 Chance. Zwei falsche Antworten werden gelöscht.



Joker 2: Der Kandidat darf einen Freund oder Verwandten telefonisch um Rat bitten.



Joker 3: Das Studiopublikum beantwortet die Frage per Stimmkästchen. Daraus entsteht eine prozentuale Übersicht, der Kandidat kann sich am Ergebnis orientieren.



Die Risikovariante: Der Kandidat verzichtet auf die zweite Sicherheitsstufe (16.000 Euro). Er bekommt dafür einen vierten Joker: den Zusatzjoker. Ein Besucher aus dem Publikum kann dann die Frage lösen.

Die "Wer wird Millionär?"-Zuschauer, die sich bereits an die Länge der beiden letzten "WWM"-Doppelfolgen gewöhnt haben, müssen sich wieder mit einer gewöhnlichen einstündigen Sendung begnügen. Das ist trotzdem genügend Zeit, sein Wissen zu testen.

"Wer wird Millionär?": 2018 startete mit einer Fragen-Panne

2017 wurde die RTL-Sendung "Wer wird Millionär?" 18 Jahre alt. Der Sender feierte den Geburtstag mit einer Spezialausgabe, die den Titel "Endlich volljährig" trug. Bei dieser WWM-Version durften ausschließlich 18-Jährige auf den Kandidatenstuhl. Für Schlagzeilen bereits zu Beginn des Jahres 2018 sorgte die Panne im Rahmen des "Klugscheißer-Specials". Am 15. Januar stellte Moderator Günther Jauch eine 50-Euro-Einstiegsfrage doppelt. Der zweite Kandidat nahm das Fragen-Geschenk gerne an und lieferte die korrekte Antwort.

Günther Jauch, Sohn eines Journalisten, entschied sich nach der Schule für ein Jurastudium in Berlin. Das brach er jedoch ab und wechselte an die Deutsche Journalistenschule nach München.

Im vergangenen Jahr sorgte eine weitere Panne nach der Herbstpause für Schlagzeilen: Bereits nach der ersten Frage krachte ein Monitor zu Boden. Jauch überspielte das Malheur mit sarkastischen Sprüchen.

Wann läuft "Wer wird Millionär?" auf RTL?

Zuschauer können "Wer wird Millionär?" entweder heute Abend ab 20.15 Uhr auf RTL oder über TV NOW im Stream verfolgen. Danach steht die "WWM"-Folge eine Woche kostenlos bei TV NOW zum Download zur Verfügung. AZ

