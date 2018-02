2018-02-27 09:52:00.0

WWM auf RTL "Wer wird Millionär?"-Kandidat erspielt 64.000 Euro - für ein Skelett

Montags machen die Kandidaten bei "Wer wird Millionär?" Jagd auf das ganz große Geld. Victor Brendel, der seinen Besuch von vergangener Woche fortsetzte, sahnte 64.000 Euro ab.

Am Montagabend kämpften die Kandidaten bei "Wer wird Millionär?" wieder um eine Million Euro. Für die Flugbegleiterin Kristina Renske reichte es vergangene Woche nicht. Sie scheiterte bei einer Fußballfrage, nahm aber 16.000 Euro mit nach Hause, womit sie ihren Keller renovieren möchte. In der neuen Folge versuchte Kandidat Viktor Brendel weiterhin sein Glück: Er war in der vergangenen Woche bei 8000 Euro stehengeblieben. Diesmal sollte es klappen mit seinem Wunsch, sich ein menschliches Skelett zu kaufen.

WWM: Kandidat Victor Brendel erspielt 64.000 Euro

Bei der 32.000-Euro-Frage geriet Brendel jedoch ins Straucheln: Wer bei seiner Arbeit häufig auf den sogenannten DAU Rücksicht nehmen muss, wusste Brendel nicht. Glücklicherweise hatte er noch den Zusatz-Joker und den 50/50-Joker, sodass er einen Zuschauer zu Wort kommen ließ: Ist es A) Softwareentwickler, B) Flugbegleiter, C) Landwirt oder D) Fußballschiedsrichter?

"Also ich würde auf Softwareentwickler tippen. DAU steht für 'Dümmster anzunehmender User'", sagte der Mann aus dem Publikum. Doch ein Tippen war Kandidat Victor nicht genug - er druckste unschlüssig herum und schob schließlich noch den 50/50-Joker hinterher. Nachdem tatsächlich nur noch A) und C) blieben, loggte Brendel den Softwareentwickler ein. Am Ende freute er sich über 64.000 Euro.

"Wer wird Millionär?" im TV und im Stream sehen

"Wer wird Millionär" läuft seit 1999 bei RTL. Seit der ersten Ausstrahlung waren 2681 Kandidaten dabei. 87 Mal stellte Moderator Günther Jauch die Millionenfrage, aber nur elf Kandidaten sind bis jetzt als Millionäre nach Hause gegangen. Der erste Millionär war am 2. Dezember 2000 der Geschichts-Professor Eckhard Freise.

Die Joker bei "Wer wird Millionär?" 1 von 5 vorherige Seite nächste Seite

In der RTL-Quizsendung "Wer wird Millionär?" können Kandidaten zwischen vier Jokern wählen.



Joker 1 : die 50:50 Chance. Zwei falsche Antworten werden gelöscht.



Joker 2: Der Kandidat darf einen Freund oder Verwandten telefonisch um Rat bitten.



Joker 3: Das Studiopublikum beantwortet die Frage per Stimmkästchen. Daraus entsteht eine prozentuale Übersicht, der Kandidat kann sich am Ergebnis orientieren.



Die Risikovariante: Der Kandidat verzichtet auf die zweite Sicherheitsstufe (16.000 Euro). Er bekommt dafür einen vierten Joker: den Zusatzjoker. Ein Besucher aus dem Publikum kann dann die Frage lösen.

Wie immer können Zuschauer "Wer wird Millionär?" um 20.15 live auf RTL oder über TV NOW im Stream verfolgen. Dort steht die Sendung auch noch eine Woche nach der Ausstrahlung zum kostenlosen Download zur Verfügung. (AZ)

