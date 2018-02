2018-02-05 18:23:00.0

RTL "Wer wird Millionär" heute: Filmemacher kämpft um die Millionen

Heute Abend läuft die nächste Folge von "Wer wird Millionär". Ein Filmemacher aus Brandenburg kämpft in der Show mit Günther Jauch um die Million.

Nachdem vergangene Woche der Sportreporter Philipp Nagel auf 500 Euro zurückfiel, wollen es die Kandidaten diese Woche bei "Wer wird Millionär" besser machen. Nagel scheiterte an der 16.000-Euro Frage und ging mit dem dreistelligen Betrag nach Hause. Der 30-Jährige möchte noch dieses Jahr heiraten, die Flitterwochen hat er nun ohne eine größere Finanzspritze gebucht.

In der aktuellen "Wer wird Millionär"-Folge mit dabei ist wieder der brandenburgische Filmemacher Kai Seekings. Der 40-Jährige kam in der vergangenen Sendung relativ stolperfrei bis zur 8000-Euro-Frage, verzockte sich dann aber: Bei der Sportfrage benötigte er drei Joker. Trotzdem ist er diesen Montag wieder als Kandidat zu sehen. Um die Million kämpft auch Nils Diel aus Hamburg. Er muss in seinem Nebenjob auf Windräder klettern. Die dritte Kandidatin im Bunde ist die Kindergärtnerin Roxanne von der Weiden: Ihr mussten laut RTL bereits zwölf gesunde Zähne gezogen werden.

18 Jahre "Wer wird Millionär"

"Wer wird Millionär" läuft seit 1999 bei RTL. Im Herbst wurde eine Spezialsendung ausgestrahlt, bei der anlässlich des 18-jährigen Jubiläums nur 18-jährige Kandidaten antraten. Das Mindestalter für eine Teilnahme bei der Sendung ist 18 Jahre. Der älteste Kandidat war bisher der 86-jährige Rentner Karlheinz Reher: Er räumte 2014 125.000 Euro ab. Vom Gewinn gönnte er sich eine Skandinavien-Kreuzfahrt und die Reparatur seiner Regenrinne im Garten. Elf Kandidaten sind bis jetzt als Millionäre nach Hause gegangen. Der erste Millionär war am 2. Dezember 2000 der Geschichts-Professor Eckhard Freise.

In der RTL-Quizsendung "Wer wird Millionär?" können Kandidaten zwischen vier Jokern wählen.



Joker 1 : die 50:50 Chance. Zwei falsche Antworten werden gelöscht.



Joker 2: Der Kandidat darf einen Freund oder Verwandten telefonisch um Rat bitten.



Joker 3: Das Studiopublikum beantwortet die Frage per Stimmkästchen. Daraus entsteht eine prozentuale Übersicht, der Kandidat kann sich am Ergebnis orientieren.



Die Risikovariante: Der Kandidat verzichtet auf die zweite Sicherheitsstufe (16.000 Euro). Er bekommt dafür einen vierten Joker: den Zusatzjoker. Ein Besucher aus dem Publikum kann dann die Frage lösen.

"Wer wird Millionär?" im TV und Stream sehen

Zuschauer können "Wer wird Millionär?" entweder immer Montagabend ab 20.15 Uhr auf RTL oder über TV NOW im Stream verfolgen. Danach steht die "WWM"-Folge eine Woche kostenlos bei TV NOW zum Download zur Verfügung. (AZ)