2018-02-14 15:27:52.0

Wetter Wetterdienst warnt vor Glatteis am Donnerstagmorgen

Autofahrer und Fußgänger aufgepasst: Am Donnerstag kann es vielerorts sehr rutschig werden. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Glatteis.

Glatteis bedeutet, dass Regen oder Sprühregen auf der Straße gefrieren, und diese zu einer Rutschpartie machen. Genau das wird am Donnerstag vielerorts passieren, warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Grund für die erhöhte Glatteis-Gefahr ist den Experten zufolge ein Sturmtief namens Renate. In der Nacht zum Donnerstag sei der Himmel zunächst kaum wolkig. Durch zuvor nach Deutschland geflossene Polarluft sei es zugleich sehr kalt, verbreitet herrsche Frost.

Am frühen Morgen näherten sich dann die Ausläufer des Sturmtiefs Renate. Von Westen her gelangten damit zunehmend Wolken und Niederschläge nach Deutschland. Regen und Schneeregen treffen hier auf die sehr kalte Luft in Bodennähe - und auf gefrorene Böden.

"Besonders prädestiniert dafür sind geschützte Tallagen im Mittelgebirgsraum, das Donautal, die Bodenseeregion und weite Teile Ost- und Südostbayerns. Dort besteht die höchste Glatteisgefahr", so der DWD. Donnerstagnachmittag und abends seien dann vermutlich vor allem der Süden und Südosten Deutschlands von örtlicher gefährlicher Eisglätte betroffen.

Glatteis am Donnerstag möglich

Die Experten raten Autofahrern und Pendlern, am Donnerstag etwas mehr Zeit für den Weg zur Arbeit einzuplanen. In Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland sowie in Teilen Hessens und Baden-Württembergs sei sogar noch bis Freitagmorgen mit Glätte und überfrierender Nässe zu rechnen.

Schnee, Regen und Kälte bestimmen auch in der Region das Wetter der kommenden Tage - bis ins Wochenende hinein. Die Höchsttemperaturen liegen am Samstag in Nordschwaben bei zwei, im Allgäu bei vier Grad. Der schönere Tag des Wochenendes ist der Sonntag. Dann lässt sich bei ähnlich winterlichen Temperaturen zumindest die Sonne in der Region wieder häufiger blicken.

Mehr zum Wetter in der Region lesen Sie auch in unserem Wetter-Special. (AZ)