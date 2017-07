2017-07-06 17:42:26.0

Bachelorette Wie es für Michi aus Augsburg nach "Die Bachelorette" weitergeht

Michael aus Augsburg ist raus aus „Die Bachelorette 2017“ - Jessica gab dem Model am Mittwoch keine Rose. Im Interview erzählt er, wie es ihm nach der Entscheidung geht. Von Jakob Stadler

Die Bachelorette hat entschieden: Michi aus Augsburg ist nicht der Richtige für sie. In der Sendung am Mittwoch bekam der 26-Jährige, der 2015 zum zweitschönsten Mann in Deutschland gewählt wurde, keine Rose von Jessica Paszka. Damit ist der letzte Augsburger Kandidat raus, nachdem Manuel schon vergangene Woche freiwillig aus der Sendung ausgeschieden war.

Michael, du hast gestern keine Rose erhalten. Was ging dir denn in dem Moment, als diese Entscheidung gefallen ist, durch den Kopf?

Michael Bauer: Das war schon hart. Es waren ja noch zehn Leute da – danach noch acht. Ich hatte schon gedacht, dass ich noch weiter komme und noch ein Einzeldate mit ihr haben werde. Aber ich hatte in der Nacht schon das Gefühl, dass ich gehen muss. Sie hat mir in den Nächten davor – das ist nicht unbedingt alles im Fernsehen gekommen – gesagt, dass sie zum Beispiel keinen Mann will, der extrem raussticht. Und ihr Mann sollte nicht mehr trainiert sein als sie. Das waren so Sachen, bei denen ich mir gedacht habe: Das ist dann schwierig.

Bachelorette 2017: Keine Einzeldates für Michael

Aber von deiner Seite her hätte es gepasst?

Bauer: Sie ist auf jeden Fall eine interessante Frau und hat eine starke Persönlichkeit. Das mag ich an Frauen immer. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es die hundertprozentig perfekte Frau für mich gewesen wäre. Dafür habe ich sie aber auch zu wenig kennengelernt. Ich hatte ja auch kein Einzeldate, sondern immer nur diese Gruppendates. Da konnte man immer bloß wenig miteinander sprechen. Ich hätte weiter kommen und mehr Zeit mit ihr verbringen müssen – dann könnte ich sagen, ob sie die Richtige gewesen wäre.

Wie groß ist denn die Enttäuschung, dass es kein Einzeldate gab?

Bauer: Da ist die Enttäuschung schon sehr groß. Vor allem haben die Jungs immer wieder gesagt: Heute Michi, heute bist du dran. Wenn du das von den Jungs hörst, dann freust du dich natürlich, wenn wieder eine Nachricht von Jessica kommt. Und dann bist du wieder nicht dabei. Und im Endeffekt bin ich jetzt ohne ein Einzeldate gegangen, das ist natürlich schon blöd.

Wenn du schon die Jungs ansprichst: Es ging in der letzten Folge viel um das Thema Männerfreundschaft, aber auch darum, dass so etwas kippen kann. Wie würdest du denn die Stimmung unter den Teilnehmern beschreiben?

Bauer: Die Stimmung war eigentlich immer gut. Klar gab es mal Situationen, wo der ein oder andere auf jemanden sauer war. Aber wir haben das dann immer direkt angesprochen. Dadurch war die Stimmung insgesamt sehr gut, wir hatten mega viel Spaß. Es war einfach eine tolle Truppe. Natürlich hat man mit dem ein oder anderen mehr zu tun.

Wirst du dann auch weiterhin Kontakt mit einigen Kandidaten haben?

Bauer: Ja, mit ein paar halte ich auf jeden Fall den Kontakt. Mit dem Sebastian natürlich. Und mit dem Nick, dem Johannes und dem Lukasz. Schlimm war es sowieso mit niemandem – ich bin eigentlich mit jedem gut ausgekommen.

"Die Bachelorette" ist eine Fernsehshow, die in Deutschland bei RTL zu sehen ist. Im Sommer 2017 wird die vierte Staffel ausgestrahlt.

In der Kuppel-Show soll eine attraktive Junggesellin einen Mann finden.

Angelehnt ist die Sendung an "Der Bachelor". Hiervon wurden bislang sieben Staffeln produziert.

Monica Ivancan war 2004 die erste "Bachelorette". Gewinner war der damals 32-jährige Polizist Mark Quinkenstein.

Die "Bachelorette 2014" war die aus Marktoberdorf stammende Anna Christiana Hofbauer. Marvin Albrecht gewann die Staffel.

2015 suchte die Lehrerin Alisa Persch auf RTL einen Partner. Sie gab Patrick Cuninka die letzte Rose.

2016 pausierte das Format.

Gedreht wurde die Sendung bisher an der Côte d’Azur und in Portugal.

Die Zeit bei der Bachelorette war natürlich sehr intensiv. Vermissen sie etwas?

Bauer: Es werden da so viele Dinge schnell zur Gewohnheit. Zum Beispiel, dass du morgens als erstes dein Mikro anschließt. Und man verbringt natürlich richtig viel Zeit mit den Jungs. Da ist es erstmal komisch, wenn man diese Gewohnheiten dann nicht mehr hat. Dann ist man wieder alleine zu Hause. Und was ich auch vermisse, sind die ganzen Ausflüge und Eindrücke.

Würdest du denn – auch wenn es ja nicht für den Sieg gereicht hat – nochmal teilnehmen?

Bauer: Auf jeden Fall. Es sind ja super Freundschaften daraus entstanden. Ich hab viel erlebt. Das war einfach eine tolle Zeit, auch zu sehen, wie die Kameraleute und alle Leute von der Produktion da arbeiten. Das hat großen Spaß gemacht und ich würde es jederzeit wieder machen.

Youtube Kanal mit einem der anderen Bachelorette-Teilnehmer

Du hast früher einmal gesagt: „Wenn die Bachelorette mich nicht will, bewerbe ich mich als Bachelor!“ – Ist die Bewerbung schon raus?

Bauer: Eventuell. (Lacht) Naja, ich denke, ich bin im Moment noch zu jung dafür. Bewerben werde ich mich auf jeden Fall, vielleicht werde ich ja auch angefragt. Aber wahrscheinlich erst in zwei, drei Jahren, wenn ich da noch single bin.

Erstmal startest du ja einen YouTube-Kanal. Das hast du auf Instagram verraten. Gibt es da schon konkretere Infos?

Bauer: Den Kanal hab ich mit einem anderen Kandidaten geplant. Aber wir werden erst, wenn die Bachelorette 2017 komplett ausgestrahlt wurde, die Infos dazu geben. Also was genau es wird und mit wem. Ich kann jetzt nur sagen, dass es in die Fitness-Richtung gehen wird.

Und was hast du sonst für Pläne in nächster Zeit?

Bauer: Erstmal stehen noch einige Modelljobs an. Dann versuche ich, mein Modelabel, das ich letztes Jahr gegründet habe, voranzutreiben. Und ich versuche, im Bereich Fitness noch mehr zu machen. Dann schau ich mal, was sich sonst noch ergibt – da wird in den nächsten Tagen und Wochen noch einiges kommen.

