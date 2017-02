2017-02-13 11:02:07.0

Retter im Einsatz Wieder Reizgas-Angriff am Flughafen Hamburg?

Hat es am Flughafen Hamburg erneut einen Angriff mit Reizgas gegeben? Wie die Mopo berichtet, klagten neun Beschäftigte am Montagvormittag über Atembeschwerden.

Am Sonntag hatte ein Unbekannter am Hamburger Airport offensichtlich Reizgas versprüht. 68 Menschen mussten behandelt werden.

Schon wieder gibt es Reizgas-Alarm am Flughafen Hamburg. Wie die Mopo berichtet, klagten am Montagvormittag erneut Mitarbeiter der Sicherheitskontrolle über Reizhusten und Unwohlsein. Die Feuerwehr sei aktuell mit zwei Rettungswagen und einem Löschfahrzeug vor Ort, hieß es.

Bereits am Sonntag hatte ein Unbekannter am Hamburger Airport offensichtlich Reizgas versprüht. Der Gasaustritt hatte eine komplette Sperrung des Flughafens ausgelöst. Der Flugbetrieb war mehr als eine Stunde lahmgelegt. Vermutlich sei Pfefferspray oder ein ähnliches Reizgas versprüht worden, erklärte ein Feuerwehrsprecher.

Der Stoff habe sich über die Klimaanlage im Gebäude verteilt. Etliche Menschen klagten über gesundheitliche Probleme - 68 wurden laut Feuerwehr untersucht, neun von ihnen kamen in Krankenhäuser. Man gehe nicht von einem Terroranschlag aus, hieß es weiter.

Flughafen Hamburg: Polizei sucht Reizgas-Sprayer in Videos

Die Polizei in Hamburg sucht jetzt unter anderem auf Videoaufnahmen nach dem Reizgas-Sprayer vom Flughafen. Die Bilder der Überwachungskameras würden zu diesem Zwecke ausgewertet, wie ein Sprecher am Montag mitteilte. Es bestehe der Verdacht einer gefährlichen Körperverletzung, sagte der Sprecher weiter. Es werde aber in jede Richtung ermittelt. (AZ, dpa)