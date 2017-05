2017-05-26 09:33:34.0

Musiker Witwe von Chris Cornell schreibt Abschiedsbrief an Ehemann

Nach dem Selbstmord des bekannten US-Sängers Chris Cornell letzte Woche hat sich nun seine Frau in einem bewegenden offenen Brief von ihrem Ehemann verabschiedet.

Die Witwe von Rocksänger Chris Cornell hat sich in einem offenen Brief von ihrem Ehemann verabschiedet. "Es tut mir leid, dass du allein warst und ich weiß, dass das nicht du warst, mein süßer Christopher", schreibt Vicky Cornell im US-Magazin Billboard über die Nacht des 17. Mai, in der sich der Audioslave- und Soundgarden-Frontmann das Leben nahm. "Deine Kinder wissen das auch, du kannst also in Frieden ruhen". Cornell sei der beste Vater, Ehemann und Schwiegersohn gewesen. Sie werde in jeder Minute an ihn denken, für ihn kämpfen und sich um ihre Kinder kümmern, verspricht die Witwe ihrem verstorbenen Mann.

Chris Cornell hatte sich vergangene Woche nach einem Konzert erhängt

Chris habe Recht gehabt, als er sagte, dass sie Seelenverwandte sind. "Es heißt Wege, die sich einmal gekreuzt haben, werden sich wieder kreuzen, und ich weiß dass du kommen wirst um mich zu finden und ich werde hier warten". Chris Cornell hatte sich am Donnerstag vergangener Woche nach einem Konzert in Detroit in einem Hotelzimmer erhängt. Er gilt neben Nirvana-Frontmann Kurt Cobain, der wie Cornell aus Seattle stammte, als einer der Urväter der Grunge-Musik. dpa