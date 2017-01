2017-01-16 14:54:00.0

Amazon Prime Video "You Are Wanted": Verschwörungs-Serie mit Matthias Schweighöfer

Mit "You Are Wanted" bietet Amazon Prime Video bald eine deutsche Thriller-Serie an. Mit dabei sind auch hiesige Stars wie Karoline Herfurth und Tom Beck.

Frauenschwarm Matthias Schweighöfer ist bald in seiner eigenen Serie zu sehen: Amazon Prime zeigt im Frühjahr sechs Folgen der Thriller-Reihe "You Are Wanted". Schweighöfer spielt darin aber nicht nur mit. Er schlüpft gleich in drei Rollen: als Hauptdarsteller, Regisseur und Produzent.

In "You Are Wanted" verkörpert Schweighöfer den jungen Familienvater und Hotelmanager Lukas. Er wird laut Amazon "brutal aus seinem Alltag gerissen", als jemand seine persönlichen Daten hackt. In der Folge entwickelt sich ein regelrechter Thriller: Jemand schreibt Lukas' Lebensgeschichte um, seltsame Nachrichten tauchen auf, seine digitale Identität wird verändert.

Trailer: Matthias Schweighöfer in "You Are Wanted"

Obwohl Lukas das Opfer ist, wird er vom BKA verdächtigt, Mitglied einer terroristischen Vereinigung zu sein. Aber nicht nur das Bundeskriminalamt beginnt an ihm zu zweifeln: Auch seine Frau (Alexandra Maria Lara) hegt allmählich Zweifel.

Dann wird auch noch Lukas' Kind bedroht. Für den Familienvater wird klar, dass er sich wehren muss...

Schweighöfer alias Lukas verbündet sich mit Lena Arandt (Karoline Herfurth), die ebenfalls Opfer eines Hackerangriffs wurde. Gemeinsam versuchen sie herauszufinden: Wer steckt hinter der Verschwörung?

Für Schweighöfer ist es nach eigenen Angaben "genau die Serie, die ich immer drehen wollte".

Amazon Prime Video: "You Are Wanted" ab März 2017

"You Are Wanted" läuft ab 17. März 2017 exklusiv bei Amazon Prime Video. Es ist das erste Mal, dass eine deutsche Amazon-Originalserie angeboten wird. In der Serie spielen neben Schweighöfer, Lara und Herfurth auch Tom Beck, Edin Hasanovic, Catrin Striebeck und Topmodel Toni Garrn mit. AZ

