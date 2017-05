2017-05-18 11:30:11.0

"Big Bang Theory"-Ableger "Young Sheldon": Der erste Trailer ist da

Oft hat Sheldon Cooper in "Big Bang Theory" über seine komplizierte Kindheit geklagt - jetzt bekommt er eine eigene Serie. Was der Trailer über "Young Sheldon" verrät.

Ein Ableger von "Big Bang Theory" kommt: CBS kündigte das Spin-off "Young Sheldon" im März an, jetzt wurde der erste Trailer veröffentlicht. Das kurze Video zeigt: Der junge Sheldon steht seinem erwachsenen Pendant in Sachen Besserwisserei in kaum etwas nach.

"Young Sheldon" nach "Big Bang Theorie"

Jim Parsons (43) erzählt in der neuen Serie als erwachsener Sheldon aus seinem Leben als Neunjähriger. Bisher wissen die Fans der Serie, dass die Hauptfigur mit elf aufs College ging, dieses drei Jahre später mit summa cum laude abschloss und bald zwei Doktortitel und eine Gastprofessur an der Uni Heidelberg folgten.

In "Young Sheldon" wird der achtjährige Iain Armitage das junge Genie spielen. Armitage hatte bereits in der CBS-Serie "Big Little Lies" eine große Rolle. Neben Parsons wird auch Produzent, Autor und "Big Bang Theory"-Schöpfer Chuck Lorre ("Two and a Half Men") als Produzent an der neuen, halbstündigen Sitcom mitwirken.

In "The Big Bang Theory" ist Sheldon Cooper ein erfolgreicher, theoretischer Physiker, der seine Freunde und Mitbewohner mit sozialen Macken zur Weißglut bringt.

US-Premiere feiert "Young Sheldon" im Herbst 2017. Über einen deutschen Ausstrahlungstermin ist noch nichts bekannt. dpa/AZ

Trailer zu "Young Sheldon"

Meet #YoungSheldon: Scientific genius, high school student, nine-year-old boy. Watch a preview of the new comedy coming to CBS this fall! pic.twitter.com/ToFe8B7pNU — YOUNG SHELDON (@YoungSheldon) 17. Mai 2017

