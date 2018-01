2018-01-24 11:37:00.0

Bengasi Zahlreiche Tote und Verletzte bei Doppelanschlag in Libyen

In der libyschen Stadt Bengasi sind bei einem Doppelanschlag am Dienstagabend mindestens 33 Menschen getötet und 87 Menschen verletzt worden. Einige schweben in Lebensgefahr.

Bei einem Doppelanschlag in Libyen sind zahlreiche Menschen getötet worden. Foto: Uncredited, Al-Hadath Channel, AP, dpa