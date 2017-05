2017-05-03 07:26:25.0

Fall Niklas Zu Tode geprügelt: Gericht verkündet Urteil im Niklas-Prozess

Urteil im Fall Niklas erwartet: Der Schüler war vor einem Jahr derart verprügelt worden, dass er starb. Die Staatsanwaltschaft hat in ihrem Plädoyer eine Kehrtwende vollzogen.

Der Prozess um den Prügel-Tod des 17-jährigen Niklas geht an diesem Mittwoch zu Ende: Voraussichtlich gegen Mittag will das Bonner Landgericht das Urteil gegen den 21 Jahre alten Angeklagten sprechen. Die Staatsanwaltschaft hat in der vergangenen Woche überraschend einen Freispruch für den Angeklagten in diesem Punkt gefordert.

Auch ein anderer Mann soll als Täter in Betracht kommen

Es sei nicht zweifelsfrei erwiesen, dass der 21-Jährige den Schüler geschlagen und getreten habe, sagte der Staatsanwalt in seinem Plädoyer. Es komme auch ein anderer Mann als Täter in Betracht. Für eine ganz andere Tat, die in dem Prozess nur eine Nebenrolle spielt, forderte er eine Jugendstrafe von einem Jahr auf Bewährung.

Der Verteidiger des Angeklagten forderte im Fall Niklas ebenfalls einen Freispruch. Wegen der anderen Vorwürfe plädierte er für einen Dauerarrest. Vor der Urteilsverkündung soll noch der Anwalt der Nebenklägerin - Niklas' Mutter - sein Plädoyer halten. Außerdem erhält der Angeklagte noch einmal das Wort.

Niklas war im Mai 2016 im Bonner Stadtteil Bad Godesberg mit Freunden auf dem Heimweg von einem Konzert, als er mit einer Gruppe junger Männer aneinandergeriet. Der 17-Jährige erhielt einen Schlag gegen die Schläfe und ging zu Boden. Anschließend wurde ihm noch gegen den Kopf getreten. Niklas, der zuletzt in Bad Breisig in Rheinland-Pfalz wohnte, starb wenige Tage später im Krankenhaus.

Der Tod des 17 Jahre alten Niklas vor einem Jahr in Bonn hat bundesweit Bestürzung hervorgerufen. Die Ereignisse im Überblick:



7. Mai 2016: Niklas und Freunde geraten nach einem Konzertbesuch in Bonn an eine Männergruppe. Niklas wird geschlagen und - auf dem Boden liegend - getreten.



13. Mai 2016: In der Nacht auf den 13. Mai stirbt Niklas im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen.



17. Mai 2016: Die Polizei nimmt einen Verdächtigen fest. Den Ausschlag gibt ein Zeuge, der ihn wiedererkannt haben will. Der Verdächtige bestreitet die Tat. Nach zwei weiteren möglichen Mittätern wird gesucht.



21. Mai 2016: Niklas wird unter großer Anteilnahme im Bonner Stadtteil Bad Godesberg beigesetzt.



2. Juni 2016: Der Innenausschuss des nordrhein-westfälischen Landtags debattiert über Konsequenzen aus dem Fall. Innenminister Ralf Jäger (SPD) sagt, dass jugendliche Intensivtäter früher identifiziert werden müssten.



20. Juni 2016: Die Polizei nimmt einen zweiten Verdächtigen fest, der zu der Männergruppe gehört haben soll.



21. August 2016: Es wird bekannt, dass Niklas laut einem Gutachten Vorschädigungen im Gehirn hatte. Ein Schlag, der im Normalfall keine derart schwerwiegenden Folgen gehabt hätte, habe zum tödlichen Riss einer Ader geführt. Die Staatsanwaltschaft rückt vom Vorwurf des Totschlags gegen den Hauptverdächtigen ab. Der Haftbefehl wird auf Körperverletzung mit Todesfolge abgeändert.



20. Oktober 2016: Die Staatsanwaltschaft Bonn erhebt Anklage gegen den 21 Jahre alten Hauptverdächtigen und den anderen jungen Mann. Letzterem wirft sie vor, eine Begleiterin von Niklas geschlagen zu haben.



20. Januar 2017: Der Prozess am Landgericht Bonn beginnt. Die Beweisaufnahme ist mühsam, viele Zeugen sprechen von Erinnerungslücken.



3. März: Das Verfahren gegen den Mitangeklagten wird abgetrennt und läuft parallel zum Hauptprozess weiter.



25. April 2017: Die Staatsanwaltschaft fordert in ihrem Plädoyer überraschend Freispruch für den Hauptverdächtigen. Es sei nicht zweifelsfrei nachzuweisen, dass er der Täter sei. Der entscheidende Zeuge habe ihn womöglich verwechselt. dpa

Als dringend tatverdächtig nahmen die Ermittler damals den 21-Jährigen fest. Die Staatsanwaltschaft klagte ihn wegen Körperverletzung mit Todesfolge an. Der junge Mann bestritt die Tat allerdings von Anfang an. Er sei gar nicht am Tatort gewesen.

Fall Niklas: Viele Zeugen wiesen Erinnerungslücken auf

Im Laufe des Prozesses hörte das Gericht zahlreiche Zeugen, deren Aussagen aber kaum Licht ins Dunkel brachten. Viele von ihnen wiesen Erinnerungslücken auf oder erklärten, sie hätten im entscheidenden Moment gerade nicht hingesehen.

Alles andere - etwa Blutspuren von Niklas an einer Jacke, die im Besitz des 21-Jährigen war - seien nur Indizien, aber keine eindeutigen Beweise, konstatierte der Staatsanwalt schließlich. Auch ein vermeintlich entscheidender Zeuge, der den Angeklagten - unter anderem mit Eigenrecherchen bei Facebook - als Täter wiedererkannt haben will, habe sich womöglich getäuscht. Es gebe eine sehr große Ähnlichkeit zwischen dem Angeklagten und einem anderen Mann, der ebenfalls am Tatort gewesen sein soll.

Somit könne er nur zu dem Schluss kommen «in dubio pro reo» - im Zweifel für den Angeklagten, erklärte der Staatsanwalt. dpa/AZ