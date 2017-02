2017-02-11 10:10:00.0

Heute vor 5 Jahren Zum Todestag von Whitney Houston: Als die strahlendste Stimme brach

Ihre schillernde Karriere nahm vor genau fünf Jahren ein tragisches Ende: Was ist nach dem Tod von Whitney Houston geblieben? Von Wolfgang Schütz

Unvergesslich, dieser 23. Mai des Jahres 2010. Die Bühne der Münchner Olympiahalle betrat ein Weltstar, die größte Stimme der Popmusik ihrer Zeit – besser gesagt: das, was übrig war. Whitney Houston, gerade mal 46 Jahre alt, aber offenkundig eine geschundene Existenz. Sie wollte den Kampf noch wagen, an dem sie auf dieser Welttournee schon einige Male so schmerzhaft und schutzlos in aller Öffentlichkeit gescheitert war. Rülpsen und Faseln, Torkeln und Krächzen – das Schlimmste war von manchen Konzerten berichtet worden.

5. Todestag: Whitney Houston starb ab 11. Februar 2012

Dramatischer hätte der Kontrast nicht sein können. Whitney war die Makellose, ohne Allüren, ein Star durch die drei Oktaven fassende Strahlkraft ihrer Stimme, wurzelnd in der Tradition von Soul und R’n’B. Sie war ein im klassischen Abendkleid schillernder Gegenpol zum schrillen Neon-Feminismus einer Madonna, klassisches Können statt provokative Attitüde, „The Voice“ statt „Material Girl“. Diese Whitney – Tochter einer Sängerin und Cousine von Dionne Warwick, aus New Jersey, vier Geschwister, als Mädchen im Gospelchor singend – war erst Anfang 20, als sie mit ihrem Debüt nicht nur den Durchbruch, sondern den Sprung in den Olymp schaffte. Sie veröffentlichte gleich Knüller wie „Saving All My Love For You“, oder „I Wanna Dance With Somebody“, hatte sieben Nummer-eins-Hits in Folge und bekam Grammy-Auszeichnungen .

Whitney Houston: Ihr Leben in Bildern Whitney Houston war ein Superstar, die Queen of Pop, eine Legende. Mit nur 48 Jahren ist sie gestorben.

Und dann – nach „One Moment In Time“ zu den Olympischen Spielen 1988 in Seoul – die Neunziger, da war sie noch bezaubernd schön. Sie trat mitten im Golfkrieg beim Super Bowl auf, im sportiven Dress schmetterte sie die Nationalhymne und brillierte im weltweit erfolgreichen Film „Bodyguard“ mit Kevin Costner mit dem mächtigen Dolly-Parton-Cover „I Will Always Love You“.

Whitney Houstons Absturz, das Ehedrama, die Drogen

Es war ihre Zeit, so groß wurde Whitney auch mit späteren Hits wie „My Love Is Your Love“ nicht mehr – aber diese Neunziger endeten eben auch mit ihrem Absturz: Verprügelt vom Sänger-Ehemann Bobby Brown und bald geschieden, ein Drogenwrack. Mit nicht mal 49 starb sie, vor fünf Jahren.

Aber an diesem Abend in München, da nahm sie den Kampf noch einmal auf, öffentlich tapfer ringend, ihre Fans mit ihr und um sie bangend, mit jedem Ton und jedem Schritt. Und als Whitney Houston die eineinhalb Stunden Programm tatsächlich leidlich gemeistert hatte, hob eine Rührung, die eine übliche, perfekte Superstar-Show im US-Format nie erzeugen kann, das Publikum aus den Sitzen: Standing Ovations und Whitney mit Kloß im Hals und Tränen in den Augen. Ein gebührender Abschied, ein lichter Moment, der blieb.

Whitney Houston war eine der bekanntesten und erfolgreichsten Sängerinnen der 80-er und 90-er Jahre. Sie starb im Februar 2012 im Alter von 48 Jahren.

Whitney Houston war eine der bekanntesten und erfolgreichsten Sängerinnen der 80-er und 90-er Jahre. Sie starb im Februar 2012 im Alter von 48 Jahren.

Geboren wurde Whitney Houston am 9. August 1963 in Newark, New Jersey. Bereits mit 14 Jahren machte sie erste Schallplattenaufnahmen. 1979, mit 16 Jahren, sang sie im Background von Chaka Khans Lied "I’m Every Woman". Mit dem Lied war sie später selbst erfolgreich.

Geboren wurde Whitney Houston am 9. August 1963 in Newark, New Jersey. Bereits mit 14 Jahren machte sie erste Schallplattenaufnahmen. 1979, mit 16 Jahren, sang sie im Background von Chaka Khans Lied "I'm Every Woman". Mit dem Lied war sie später selbst erfolgreich.

1985 erschien ihr Debütalbum Whitney Houston - und wurde ein gigantischer Erfolg. Die Platte mit Songs wie "Saving All My Love for You", "Nobody Loves Me Like You Do" und "How Will I Know" verkaufte sich allein in den USA 13 Millionen Mal.

1985 erschien ihr Debütalbum Whitney Houston - und wurde ein gigantischer Erfolg. Die Platte mit Songs wie "Saving All My Love for You", "Nobody Loves Me Like You Do" und "How Will I Know" verkaufte sich allein in den USA 13 Millionen Mal.

Auch ihr zweites Album "Whitney" 1987 wurde ein Welterfolg. Der Song "I Wanna Dance With Somebody" daraus erhielt einen Grammy.

Auch ihr zweites Album "Whitney" 1987 wurde ein Welterfolg. Der Song "I Wanna Dance With Somebody" daraus erhielt einen Grammy.

Unvergessen ist Whitney Houstons Leinwanddebüt an der Seite von "Bodyguard" Kevin Costner 1992. Die Single "I Will Always Love You" hielt sich wochenlang in den internationalen Hitparaden.

Unvergessen ist Whitney Houstons Leinwanddebüt an der Seite von "Bodyguard" Kevin Costner 1992. Die Single "I Will Always Love You" hielt sich wochenlang in den internationalen Hitparaden.

Für Schlagzeilen sorgte Houston aber nicht nur durch Musik, sondern auch mit ihrem Privatleben. 1992 heiratete sie den skandalträchtigen R&B-Sänger Bobby Brown. Die Eheprobleme der beiden wurden bis zur Scheidung 2007 nicht selten öffentlich ausgetragen.

Für Schlagzeilen sorgte Houston aber nicht nur durch Musik, sondern auch mit ihrem Privatleben. 1992 heiratete sie den skandalträchtigen R&B-Sänger Bobby Brown. Die Eheprobleme der beiden wurden bis zur Scheidung 2007 nicht selten öffentlich ausgetragen.

Auch ihre Drogensucht machte Schlagzeilen. Nach mehreren Entziehungskuren schien Whitney Houston diese zwar 2006 besiegt zu haben. Doch im Mai 2011musste sie ein weiteres Mal auf Drogen- und Alkohol-Entzug gehen. «Whitney nimmt freiwillig an dem Programm teil, um damit ihren langjährigen Genesungsprozess zu unterstützen», hieß es in einer Erklärung.

Auch ihre Drogensucht machte Schlagzeilen. Nach mehreren Entziehungskuren schien Whitney Houston diese zwar 2006 besiegt zu haben. Doch im Mai 2011musste sie ein weiteres Mal auf Drogen- und Alkohol-Entzug gehen. «Whitney nimmt freiwillig an dem Programm teil, um damit ihren langjährigen Genesungsprozess zu unterstützen», hieß es in einer Erklärung.

2010 ging sie auf Deutschland-Tournee - ein trauriges Fiasko, kein glorreiches Comeback. Beim Auftakt-Konzert in Berlin ließ sie ihre Stimme oft im Stich, mehrmals nahm sich die 46-Jährige minutenlange Auszeiten. Viele Zuschauer quittierten die bizarre Darbietung mit Buh-Rufen.

2010 ging sie auf Deutschland-Tournee - ein trauriges Fiasko, kein glorreiches Comeback. Beim Auftakt-Konzert in Berlin ließ sie ihre Stimme oft im Stich, mehrmals nahm sich die 46-Jährige minutenlange Auszeiten. Viele Zuschauer quittierten die bizarre Darbietung mit Buh-Rufen.

15 Jahre nach ihrem letzten Filmauftritt stand die amerikanische Sängerin dann Ende 2011 wieder als Schauspielerin vor der Kamera - in dem Musikfilm «Sparkle».

15 Jahre nach ihrem letzten Filmauftritt stand die amerikanische Sängerin dann Ende 2011 wieder als Schauspielerin vor der Kamera - in dem Musikfilm «Sparkle».

Im Februar 2012 starb Whitney Houston.

Tochter Bobbi Kristina folgte Whitney Houston

Hätte länger bleiben können, wäre 2015 nicht die nachtschwarze Seite dieses Lebens als tragisches Dacapo wiedergekehrt. Da nämlich starb ihre Tochter Bobbi Kristina an den Folgen eines Drogen-Cocktails, mit gerade mal 22 Jahren. Das war, bei allem wuchtigen Pathos von „I Will Always Love You“, doch endgültig zu viel, um noch einfach überstrahlt werden zu können.

