2017-10-09 17:59:01.0

Quiz Zum neuen Asterix-Band: Kennen Sie die Namen der Gallier?

Asterix ist zurück: Der gewiefte Gallier aus dem unbeugsamen Dorf begibt sich auf ein neues Abenteuer. Doch wer gehört überhaupt zum unbeugsamen Dorf? Ein kleines Quiz. Von Andreas Baumer

Asterix stürzt sich wieder in ein Abenteuer. In seinem neuesten Band, den die Macher Jean-Yves Ferri und Didier Conrad am Montag präsentierten, begibt sich der gallische Held nach Italien. Dort muss er sich in einem Wagenrennen gegen rund zehn andere Nationen behaupten. Wie das ausgeht, ist noch völlig offen. Denn in den Handel kommt das 37. Abenteuer der Reihe erst am 19. Oktober. Zeit genug also, sich wieder in die Welt der rauflustigen Gallier und tollpatschigen Römer hineinzutasten. Wie? Mit einem kleinen Quiz.