Royal BabyCharlotte Zwei Jahre Prinzessin: Die kleine Charlotte ähnelt wohl bereits der Queen

Die Tochter von William und Kate verzückt die Briten. Das gelbe Strickjäckchen, das Charlotte auf dem offiziellen Foto trug, ist schon ausverkauft.

Der Kensington-Palast hat ein neues Foto von Prinzessin Charlotte veröffentlicht: Das Haar gescheitelt, im gelben Strickjäckchen, der Blick etwas skeptisch: So präsentiert sich die britische Prinzessin Charlotte einen Tag vor ihrem 2. Geburtstag.

Stupsnase und Grübchen: Die britische Prinzessin Charlotte ähnelt immer mehr ihrer Uroma, Königin Elizabeth II. (91). Das zumindest finden britische Medien.

Die Prinzessin feierte am Dienstag ihren zweiten Geburtstag. Bereits am Montag veröffentlichte der Kensington-Palast ein Foto von Charlotte. «Natürlich ist da eine offensichtliche Ähnlichkeit zu ihrem Vater Prinz William (34) und dem drei Jahre alten Bruder George», schrieb die «Daily Mail», aber der Blick des Mädchens erinnere an die Uroma.

Das Foto von Prinzessin Charlotte

Der «Daily Mirror» befand, Charlotte habe eine «frappierende Ähnlichkeit mit der Queen». Das Foto der kleinen Prinzessin entstand in der ostenglischen Grafschaft Norfolk, wo die Familie noch bis zum Sommer wohnt, und stammt von ihrer Mutter, Herzogin Kate (35), persönlich.

Royaler Nachwuchs in Europa: Die kleinen... George, Oscar oder Estelle - Nachwuchs gibt es bei den europäischen Königshäusern zurzeit zur Genüge. Unsere Galerie zeigt die Prinzessinnen und Prinzen. Foto: EPA/dpa

Das gelbe Strickjäckchen, das Charlotte trug, war bereits am selben Tag ausverkauft, wie die Kaufhauskette John Lewis bestätigte. Royal-Fans hatten das Kleidungsstück innerhalb kürzester Zeit identifiziert. Wo und wie die Vierte in der britischen Thronfolge ihren Geburtstag am Dienstag beging, wollte der Palast nicht sagen.

Auch ob die Queen bei der Feier dabei war, ist nicht bekannt.

Mit 25 wurde Königin Elizabeth II. zur Königin proklamiert - vor mehr als 64 Jahren. Heute ist sie die am längsten amtierende Monarchin Großbritanniens. Meilensteine ihres Lebens.



21. April 1926: Elizabeth kommt in London zur Welt.



11. Dezember 1936: König Edward VIII. dankt ab. Elizabeths Vater wird König George VI. Damit ist Prinzessin Elizabeth Thronfolgerin.



20. November 1947: Elizabeth heiratet Leutnant Philip Mountbatten.



14. November 1948: Thronfolger Prinz Charles wird geboren. Mit Anne, Andrew und Edward bekommt Elizabeth später noch drei weitere Kinder.



6. Februar 1952: König George VI. stirbt. Elizabeth wird zur Königin proklamiert.



2. Juni 1953: Elizabeth wird in der Westminster-Abtei gekrönt.



29. Juli 1981: Prinz Charles heiratet Lady Diana.



1992: Die Queen bezeichnet das Jahr ihres 40-jährigen Thronjubiläums als «annus horribilis» (Schreckensjahr). Im März trennt sich Prinz Andrew von seiner Frau «Fergie», im April lässt sich Prinzessin Anne scheiden. Im November zerstört ein Brand einen Teil von Schloss Windsor. Im Dezember geben Charles und Diana ihre Trennung offiziell bekannt.



28. August 1996: Charles und Diana werden rechtskräftig geschieden.



31. August 1997: Tödlicher Autounfall von Prinzessin Diana in Paris.



30. März 2002: Elizabeths Mutter («Queen Mum») stirbt.



9. April 2005: Thronfolger Prinz Charles heiratet knapp acht Jahre nach dem Tod Dianas seine Jugendliebe Camilla Parker-Bowles.



20. Dezember 2007: Queen Elizabeth wird nach Lebensalter die älteste Monarchin Großbritanniens. Sie überholt Queen Victoria, die 81 Jahre, sieben Monate und 29 Tage alt wurde.



29. April 2011: Elizabeths Enkel William heiratet in London seine langjährige Freundin Kate Middleton.



6. Februar 2012: Elizabeth begeht im Kreis ihrer Familie den 60. Jahrestag ihrer Thronbesteigung.



20. November 2012: Die Queen und ihr Gemahl feiern Eiserne Hochzeit: beide sind 65 Jahre verheiratet.



22. Juli 2013: Mit Prinz George schenken William und Kate der Monarchin einen Urenkel. Nach Prinz Charles und dessen ältestem Sohn William steht er in der Thronfolge an dritter Stelle.



2. Mai 2015: Mit Prinzessin Charlotte, der neugeborenen Tochter von Prinz William und Herzogin Kate, hat die Queen nun fünf Urenkel.



9. September 2015: Die Queen hat 23 226 Tage regiert - länger als jeder andere in der Geschichte der britischen Monarchie. dpa

