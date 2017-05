2017-05-02 07:33:00.0

Bad Säckingen Zwei Tote, 27 Verletzte: 85-Jähriger steht nach Irrfahrt vor Gericht

Ein Jahr nach einer tödlichen Irrfahrt in der Fußgängerzone von Bad Säckingen beginnt der Prozess gegen den mutmaßlichen Unfallfahrer. Zwei Menschen starben, 27 wurden verletzt.

Knapp ein Jahr ist seit der tödlichen Irrfahrt in Bad Säckingen vergangen, ab heute steht der mutmaßliche Unfallfahrer vor dem örtlichen Amtsgericht. Dem 85-Jährigen werden fahrlässige Tötung und fahrlässige Körperverletzung vorgeworfen. Den Ermittlungen zufolge hatte der Rentner Gas und Bremse seines Automatikautos verwechselt. Der Wagen war deshalb in die Menschenmenge gerast. Eine 63 Jahre alte Frau sowie ein 60 Jahre alter Mann kamen ums Leben. 27 Menschen wurden verletzt.

Das Unglück hatte sich Anfang Mai vergangenen Jahres im Zentrum von Bad Säckingen, direkt an der Grenze zur Schweiz, ereignet. Es hatte bundesweit eine Debatte über die Kompetenz von Senioren im Straßenverkehr ausgelöst.

Für den Prozess sind laut Gericht zunächst zwei Verhandlungstage angesetzt. Das Urteil könnte demnach Mitte Mai gesprochen werden (Az.: 2 LS 24 JS 3442/16).

Führerschein im Alter - Regelungen in anderen Ländern

In Deutschland wird immer wieder diskutiert, ob die Fahrtüchtigkeit von Senioren überprüft werden soll. Hierzulande ist die einmal erworbene Fahrerlaubnis unbegrenzt. Zwar müssen Autofahrer ihr Führerscheindokument, das seit 2013 ausgestellt wurde, alle 15 Jahre formell erneuern lassen. Dazu ist aber keine neuerliche Fahrprüfung oder ein Gesundheitscheck erforderlich. Für LKW-, Bus- und Taxifahrer sind allerdings regelmäßige Gesundheitsuntersuchungen verpflichtend vorgeschrieben.

In zahlreichen anderen europäischen Länder ist der Führerschein befristet. So gilt er laut ADAC beispielsweise in Dänemark, Finnland, Großbritannien, Irland oder der Schweiz bis zum 70. Lebensjahr. Für eine Verlängerung ist eine ärztliche Untersuchung nötig. In Griechenland müssen Senioren, die weiter Auto fahren wollen, bereits mit 65 zum Arzt, in Slowenien nach dem 80. Geburtstag. In Norwegen ist ab 70 eine jährliche Fahreignungsbestätigung notwendig.

In Ländern wie Italien, Luxemburg oder den Niederlanden ist der Führerschein zunächst jeweils auf zehn Jahre befristet. Von unterschiedlichen Altersstufen an sind dann Überprüfungen erforderlich. In Portugal wird der befristete Führerschein nach dem 50. Lebensjahr erst nach ärztlichem und psychologischem Test verlängert. dpa/AZ