2017-01-10 16:19:32.0

"The Biggest Loser" 2017 Zwei Ulmer wollen im Fernsehen zusammen 170 Kilo abnehmen

Bruder und Schwester aus Ulm nehmen an der TV-Show "The Biggest Loser" 2017 teil. Zusammen wollen Giuseppe und Rosa 170 Kilo abspecken. Am Sonntag läuft die erste Folge bei Sat.1.

Giuseppe und Rosa sind Geschwister und leben in Ulm. Sie haben aber noch eine weitere Gemeinsamkeit: Um dauerhaft Gewicht zu verlieren, nimmt das Geschwisterpaar an der TV-Abnehmshow "The Biggest Loser" 2017 teil. Zusammen bringen Rosa und Giuseppe nämlich rund 340 Kilogramm auf die Waage. Zusammen wollen sie 170 Kilo abnehmen und 50.000 Euro gewinnen. Am Sonntag, 15. Januar, zeigt Sat.1 nachmittags die erste Folge von "The Biggest Loser" 2017.

"Ich merke, dass ich vieles nicht machen kann, was andere Mütter machen können", sagt Rosa. Die 29-Jährige hat Zwillinge. Die beiden Jungs seien ihre größte Motivation. Rosa wünscht sich durch das Abspecken bei "The Biggest Loser" 2017 aber noch etwas: Ihren Freund heiraten zu können. "Ich will erst schlank werden und ein geiles Brautkleid tragen", fügt Rosa hinzu. Die Werbegrafikerin wiegt 137 Kilogramm, ihr Zielgewicht seien 70 Kilo.

Bruder und Schwester wollen bei "The Biggest Loser" 2017 abnehmen

Bei "The Biggest Loser" 2017 tritt Rosa im Team mit ihrem Bruder Giuseppe an. "Ich bin an der Grenze zur Diabetes", sagt der 38-Jährige über sich selbst. Sein Wunsch: Wieder Kampfkunst zu trainieren. "Sodass ich wieder Liegestütze im Handstand machen kann", erklärt der Webdesigner. Derzeit wiegt Giuseppe 202 Kilogramm. Ganze 103 Kilo will er bei "The Biggest Loser" 2017 abnehmen.

Das erwartet die Kandidaten in der ersten Folge von "The Biggest Loser"

In der ersten Sendung in diesem Jahr erwartet die 18 Kandidaten ein fünf Kilometer langer Hindernis-Parcours quer durch das spanische Hinterland, den sogenannten "Walk of Pain". Die Hindernisse: Über einen Reifenhügel und eine Pyramiden-Wand klettern, Baumstämme tragen und durch Morast robben. Die ersten vier Paare, die den Parcours hinter sich lassen, dürfen in das komfortable Camp einziehen. Der Rest übernachtet im spartanischen Zeltlager.

Neben Camp-Chefin Christine Theiss sind auch die beiden Trainer Ramin Abtin, Sportpädagoge und Kickbox-Weltmeister, und Mareike Spaleck, Personaltrainerin und Fitnessmodel, wieder bei "The Biggest Loser" 2017 dabei. AZ

"The Biggest Loser" läuft ab Sonntag, 15. Januar, um 16.50 Uhr in Sat.1.