2017-10-24 07:15:47.0

Hamburg Zweijährige in Hamburg getötet - Vater auf der Flucht

In Hamburg ist ein kleines Mädchen in einem Mehrfamilienhaus tot aufgefunden worden. Der Vater soll auf der Flucht sein. Doch die Ermittler hüllen sich vorerst in Schweigen.

Ein zweijähriges Mädchen ist am Montagabend in Hamburg getötet worden. Foto: Mücahid Güler, dpa