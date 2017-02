2017-02-06 15:31:51.0

Insa-Umfrage 31 Prozent: SPD überholt in neuer Umfrage die Union

Die SPD hat die Union laut einer neuen Umfrage in der Wählergunst überholt. Die Sozialdemokraten liegen demnach einen Prozentpunkt vor CDU und CSU.

Laut dem aktuellen Meinungstrend des Instituts Insa im Auftrag der Bildzeitung gewinnen die Sozialdemokraten im Vergleich zur Vorwoche vier Prozentpunkte hinzu und kommen jetzt auf 31 Prozent.

CDU/CSU verlieren dagegen knapp drei Punkte und kommen auf 30 Prozent. Die Linke legt bei Insa um einen Punkt auf 10 Prozent zu. Die Grünen müssen zwei Punkte abgeben und schaffen 7 Prozent. Ihre Werte halten können die AfD mit 12 und die FDP mit 6 Prozent.

ANZEIGE

Im jüngsten Sonntagstrend des Meinungsforschungsinstituts Emnid für "Bild am Sonntag" war die SPD bereits um 6 Punkte auf 29 Prozent in die Höhe geschossen. Der Abstand zur Union hatte sich binnen einer Woche von 14 auf 4 Prozentpunkte verringert, die Union sackte auf 33 Prozent (minus 4 Prozentpunkte) ab. So nah beieinander lagen die beiden großen Parteien zuletzt 2012.

Der scheidende SPD-Chef Sigmar Gabriel hatte Schulz am 24. Januar als Kanzlerkandidaten benannt, Ende Januar wurde Martin Schulz von der SPD-Spitze offiziell als Herausforderer von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nominiert.

Der frühere EU-Politiker hat schon mehrfach vor zu großer Euphorie gewarnt. Die guten Umfragen gäben Schwung, aber ein Wahlsieg sei dies noch nicht, sagte Schulz.

Der Politikwissenschaftler Karl-Rudolf Korte von der Universität Duisburg-Essen sieht indes derzeit eine gewisse „Merkel-Müdigkeit“, wie er es nennt. „Es gibt einen Verdruss über diese Art des Regierens.“ Merkels pragmatischer Stil, ohne ihre Politik wirklich zu erklären und ohne langfristige Ziele zu nennen, nutze sich ab. Schulz sei dagegen ein neues Gesicht in der Bundespolitik: „Man ist neugierig auf ihn, er hat den Charme des Nicht-Etablierten und das ist in einer Zeit, in der das Etablierte so kritisiert wird, ein großer Pluspunkt für die SPD.“

Mehr zum Thema

Glaubt man Umfragen, wollen die Deutschen, dass Martin Schulz Bundeskanzler wird. Aber was hat Martin Schulz, was Angela Merkel nicht hat?