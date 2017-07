2017-07-07 12:05:42.0

Ehe für alle Ab Oktober dürfen Schwule und Lesben in Deutschland heiraten

Die Ehe für alle ist durch: Eine Woche nach dem Bundestag beschloss am Freitag auch der Bundesrat das neue Gesetz. Ab Oktober dürfen Homosexuelle in Deutschland heiraten.

Die Ehe für alle ist unter Dach und Fach: Eine Woche nach dem Bundestag beschloss am Freitag auch der Bundesrat das neue Gesetz. Im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) wird festgeschrieben, dass auch schwule und lesbische Paare heiraten können. Die ersten Ehen von Homosexuellen sollen ab dem 1. Oktober geschlossen werden können.

Das Gesetz, das der Bundestag nach jahrelanger Debatte auf seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause beschlossen hatte, geht auf eine Initiative des Bundesrats zurück. In dem neu gefassten Paragraf 1353 des BGB heißt es künftig: »Die Ehe wird von zwei Personen verschiedenen oder gleichen Geschlechts auf Lebenszeit geschlossen.»

Bislang können schwule und lesbische Paare lediglich eine Eingetragene Partnerschaft eingehen, die zwar in vielen Bereichen - etwa bei der Einkommensteuer - eine Gleichstellung mit der Ehe beinhaltet. Aber die Partnerschaften verfügen über kein gemeinsames Adoptionsrecht.

Der bayerische Justizminister Winfried Bausback (CSU) kritisierte das "überraschende und eilige Verfahren" im Bundestag als unwürdig. Es werde der Sache nicht gerecht. Er bekräftigte die Ablehnung der "Ehe für alle" durch die bayerische Landesregierung und kündigte eine verfassungsrechtliche Prüfung des Gesetzes an. Nach Ansicht Bayerns und Teilen der Union ist für die Öffnung der Ehe eine Grundgesetzänderung notwendig.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) zeigte sich erfreut, "dass unser beharrlicher Kampf Erfolg hat". Rheinland-Pfalz hatte den nunmehr beschlossenen Gesetzentwurf zweimal, 2013 und 2015, dem Bundesrat vorgelegt und jeweils eine Mehrheit gefunden. Er scheiterte aber an den Mehrheitsverhältnissen im Bundestag. Dreyer sagte, es sei selten, dass eine Initiative aus dem Bundesrat unverändert zum Gesetz werde.

Ehe für alle im Bundesrat beschlossen

Der baden-württembergische Ministerpräsident und bekennende Katholik Winfried Kretschmann (Grüne) wandte sich an die Kirchen und sagte, sie hätten das Recht, die Ehe anders zu verstehen als der Staat. Doch gelte dieses Recht nur für die kirchlich geschlossene Ehe. Für den Gesetzgeber gehe es "um die Ehe auf dem Standesamt". Deren Verständnis habe sich gewandelt.

Die katholische Kirche hatte in den vergangenen Tagen ihre Ablehnung der Ehe für alle bekräftigt und hofft, dass die Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes in Karlsruhe überprüft werden wird. Bisher ist noch keine Klage angekündigt. Die Öffnung der Ehe tritt nun in Kraft, drei Monate, nachdem das Gesetz vom Bundespräsidenten unterzeichnet worden ist. (afp, epd)