2018-02-20 17:57:00.0

Rede in New York Abbas will UN-Vollmitgliedschaft für Palästina

Palästinenserpräsident Mahmud Abbas will im UN-Sicherheitsrat erneut die Vollmitgliedschaft Palästinas beantragen.

New York: Mahmoud Abbas (r), Präsident von Palästina, spricht bei einem Treffen des UN-Sicherheitsrats im Hauptquartier der Vereinten Nationen. Foto: Mary Altaffer (dpa)