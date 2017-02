2017-02-10 16:58:14.0

Asylbewerber Abschiebungen sollen schneller ablaufen: Was das bedeutet

Für schnellere Abschiebungen von abgelehnten Asylbewerbern arbeiten Bund und Länder enger zusammen. Doch deren neue Beschlüsse ernten Kritik. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Im Grundsatz sind sich Bund und Länder einig: Abgelehnte Asylbewerber sollen, wenn sie nicht krank sind, das Land verlassen. Das sieht laut Umfragen auch die Mehrheit der Bürger so. Und im September ist Bundestagswahl. Die Ministerpräsidenten und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) haben jetzt an einigen Stellschrauben gedreht, damit Abschiebungen in Zukunft besser funktionieren. Die wichtigsten Beschlüsse und offenen Fragen.

Ist das jetzt die Kehrtwende: "Und, tschüss" statt "Willkommen"?

Nein. Regierungssprecher Steffen Seibert betont, Deutschland sei immer noch bereit, Menschen aufzunehmen, die vor Terror und Krieg geflohen seien. Doch wer keinen Schutz brauche, der müsse halt gehen - und zwar notfalls auch unter Zwang. Im Berliner Politsprech heißt das alles «Rückkehrpolitik».

Wird jetzt wirklich schneller abgeschoben als bisher?

Kurzfristig ändert sich erst einmal nicht viel. Die Innenminister der Länder sollen Ende März einen Zwischenbericht zur Umsetzung der geplanten Maßnahmen präsentieren. Das Bundesinnenministerium will bis Mai «Anwendungshinweise» vorlegen, damit die Ausländerbehörden in den verschiedenen Bundesländern die Duldungsregeln für abgelehnte Asylbewerber künftig einheitlicher anwenden. Der Bund wird außerdem bald einen Entwurf für ein «Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht» vorlegen. Die Länder haben allerdings jetzt schon klar gemacht, dass sie diesen dann nicht einfach abnicken werden.

Und was ist mit "Gefährdern" und Identitätsschwindlern?

Dass die Abschiebungshaft für ausreisepflichtige «Gefährder» erweitert werden soll, ist Konsens. Allerdings pochen die Grünen darauf, dass der «Gefährder»-Begriff klarer definiert wird. Dass die Länder die Bewegungsfreiheit von Ausländern, die ihre Abschiebung durch falsche Identitätsangaben verhindern wollen, einschränken können, finden auch alle Parteien bis auf die Linke in Ordnung. Baden-Württemberg will aber, dass den Betroffenen zuerst jemand erklärt, welche Konsequenzen die Täuschung für sie haben kann.

Woran scheitern die meisten Abschiebungen bisher?

Zum Beispiel an fehlenden Reisedokumenten. Oder ein Verwaltungsgericht stoppt die Abschiebung. Einige Ausländer, die gehen sollen, sind am Tag der geplanten Abschiebung unauffindbar. Manchmal sind es auch medizinische Gründe, die dagegensprechen. Wobei Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) schon mehrfach gesagt hat, ihm erscheine die hohe Zahl von ärztlichen Attesten, die von Ausreisepflichtigen in letzter Minute vorgelegt würden, verdächtig. Er würde Menschen, die abgeschoben werden sollen, deshalb lieber in der letzten Phase vor der Ausreise in einer Bundeseinrichtung unterbringen, wo sie dann nur Zugang zu einem Amtsarzt hätten.

Die Vorschläge für die jetzt beschlossenen Maßnahmen kamen größtenteils von de Maizière. Kann der jetzt zufrieden sein?

Nicht zu hundert Prozent. Ein Sprecher seines Ministeriums sagt zwar, die Beschlüsse seien «ganz grundsätzlich aus unserer Sicht ein guter Fortschritt». Allerdings konnte sich de Maizière in einigen Punkten nicht durchsetzen. Sein Vorschlag, die Kompetenzen der Bundespolizei bei den Abschiebungen zu erweitern, wurde auf die lange Bank geschoben. Auch seine «Bundesausreisezentren» gehen einigen Ländern zu weit. In dem verabschiedeten Papier steht deshalb nur, dass der Bund prüfen wird, ob er eine ergänzende Zuständigkeit übernehmen kann, «dazu können insbesondere Bundesausreisezentren gehören»,

Woran stoßen sich die links- und grün-regierten Länder?

Sowohl das von den Linken geführte Thüringen als auch das grün-schwarz regierte Baden-Württemberg wollen, dass Geduldete, die seit Jahren hier leben, einen sicheren Aufenthaltsstatus bekommen. So eine Altfallregelung sei nötig. Denn es sei inhuman, «integrierte Einzelpersonen und Familien in ihre Herkunftsländer zurückzuführen», heißt es in Thüringens Protokollnotiz zum Beschluss von Bund und Ländern. Unionspolitiker wie Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier halten davon nichts. Sie fürchten, so eine Legalisierung würde in Herkunftsländern als Signal verstanden, dass man in Deutschland auch ohne Asyl bleiben könne.

Warum werden die Beschlüsse noch kritisiert?

Pro Asyl und Linke werfen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) vor, sie habe damit das Ende der Willkommenskultur eingeläutet. Mit einem harten Abschiebekurs unternehme die Koalition den untauglichen Versuch, der AfD im Wahlkampf Stimmen abspenstig zu machen, meint die Linke im Bundestag. Aber auch viele Einzelregelungen stoßen bei Pro Asyl auf Kritik: So sollen Menschen, die schon länger in Deutschland sind, unter bestimmten Voraussetzungen künftig überraschend abgeschoben werden können - bisher galt eine einmonatige Widerrufsfrist. «Für langjährig Geduldete bedeutet dies eine ständige Ungewissheit und den darauffolgenden Schock vor einer überraschenden Rückführung», so Pro Asyl. dpa