2018-01-20 15:49:00.0

Niedersachsen AfD-Landesvorstand: Hampel will gegen Entmachtung vorgehen

Der parteiinterne Streit in der AfD geht in eine neue Runde. Nach dem Beschluss des Bundesvorstandes, die niedersächsische Spitze zu entmachten, kündigt der bisherige Landesvorsitzende juristische Schritte an.

Für die Vorgehensweise der AfD-Spitze in Berlin zeigt Hampel kein Verständnis. Foto: Hauke-Christian Dittrich (dpa)